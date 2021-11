TRAŽIO RAZVOD, PA PLAKAO! TEŠKO MI JE ZBOG ONOGA ŠTO SAM IZGOVORIO: Dejan otkrio kako se osjeća nakon što je šokirao sve

Dejan Dragojević je šokirao sve kada je na Zadrugoviziji zatražio papire za razvod.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dejan Dragojević šokirao je sve kada je na Zadrugoviziji zatražio papire za razvod od Dalile Dragojević, i to nakon što je završio nastup kojim je osvojio čak četiri nagrade publike.

Dejan je priznao da nije očekivao takvu reakciju ni toliko nagrada, a prokomentarisao je i zbog čega se baš tada odlučio na razvod.

"Nisam očekivao toliko pobjeda. Pretpostavljao sam da će biti jedna... Kad sam video da je 4... Mi smo zajedno odabrali pjesmu, ali sam ja pitao Rešićku kako ide pjesma. Ili ja ili Rešićka, ne mogu da se sjetim. Znam da smo nešto pričali koja bi bila. Zahvalio bih se svima koji su glasali, osjećaj je odličan", rekao je Dejan.

"Pričao sam sa Sandrom nešto, došao je i Đedović, koji je onako grubo objasnio to. Pričao mi je kako to ispada, jer je ona pod prezimenom Dragojević, da ona ima odnose sa dečkom koji se preziva Car, da on ima odnose sa Davidovom, Goranovom i Biljaninom snajkom. Legao sam i razmišljao opet. Kad sam došao tamo, srce je krenulo da mi igra, razmislio sam sam sa sobom. Neko je spomenuo maskenbal, onda sam pomislio da treba to posle nastupa. Vidio sam njihov nastup, bio mi je katastrofalan. Teško mi je što sam to izgovorio, i danas mi je malo neprijatno. Evo, i danas da krenem nešto s nekom drugom, biće neprijatno. I meni se mazi. Osjećam se slobodno, ali i čudno. Kad je vidim, kao da neko moj radi nešto gadno. Ali opet, osjećam se slobodno. Kao da mi je pao kamen sa srca, ali me i dalje udara neki čekić. Ona jeste moja slabost. Toliko mi se stvari u glavi vrti. Ne znam šta želim ustvari, ali mislim da je sve ovo dobro za mene, naročito kad vratim komentare žirija i publike", iskreno je rekao.

"Rekao sam da ne mogu da vjerujem da mi se sve ovo desilo, kako je krenulo... Kada sam zaplakao, prošla mi je kroz glavu naša vjeridba, zato sam zaplakao, otišao da budem sam. Onda mi je bilo drago da imam nekog da me podržava, onaj aplauz, noge su mi se odsjekle. I danas mi naša veridba prolazi kroz glavu. Završava se nešto što sam ja volio, predstavljao i doživljavao. Ali nije moja krivica. Teško je, bogami je teško... I dalje imam osećaj tu, ne mogu da se pomirim sa tim da se to dešava. Onda me vrati realnost, moja žena ima seksualne odnose... Ali opet, ostaje tu nešto što boli", zaključio je Dejan Dragojević.