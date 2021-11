RIJALITI TI JE POPIO MOZAK, HOĆEŠ DA ODEM ODAVDE POLOMLJENIH ŠAKA! Car URLAO na Dalilu - "Ne znaš koliko sam lud!" VIDEO

Filip Car je doživio pomračenje i izletio iz Bijele kuće tokom svađe sa Mensurom Ajdarpašićem.

Izvor: Zadruga Official

Filip je urlao na Dalilu jer više nije mogao da trpi njeno svađanje sa ukućanima.

"Makni mi se sad na metar! Opet ga provociraš, opet isto radiš! Šta mene boli ku*ac maloj Milici ko je odvratan! Rekao sam ti dosta! Dosta!", vikao je Car.

"Nemoj se za*ebavati sa mnom, imaš sve opcije, ako sam tvoj muškarac onda me slušaj! Rekao sam ti napravićeš mi konflikte, rekao sam ti ako sam ti bitan prestani ljude da maltretiraš! Ne branim ti da kažeš svoje mišljenje, ali nemoj da ideš do sitnih detalja i da se penješ ljudima na grbaču! Stalno se svađam sa ljudima zbog tebe", drao se Filip, na šta mu je Dalila odgovorila:

"Misliš da ću ja to da dozvolim?".

"K'o da ću da te pitam ja, ima ko puma da skočim preko stola! Treba radi tvog bezobrazluka nekome da slomim glavu! Stani, šta hoćeš džigericu nekome da izvadiš! Stalno pazim nešto, ne mogu više! Sandri se nisi skinula dva sata sa grbače, sad si opet skočila na Mensura čovjek te spomenuo nije! Diskvalifikovaćeš me ti! Prestani gaziti ljude, jer će ti reći neko nešto ja neću moći da se suzdržim, ja sam takav! Ženo prestani! Neću biti sa tobom onda, ja ne mogu da budem sa tobom! Ne razumijem čemu ovo sada Rekao sam ti da prestaneš! Ako si srećna i ako voliš šta se baviš drugima! Stani Bog te je*o, stani! Nisam ti ja Dejan, nisi vidjela moje ludilo, u zatvor ćeš me otjerati ženo! Ići ću ovde polomljenih šaka! Ako me voliš i želiš ovdje prekini! Je*o te život! Popio joj je rijaliti mozak! Mi nekome da sudimo a najgore smo uradili! U bolnici ću završiti, stani Bog te mazo! Skočiću sa terase, stani! Seljački rijaliti vodiš, aman, ženo!".