POKAZAĆU SVE PORUKE KOJE MI JE SLALA MILICA: Tomović čeka pravi trenutak - "Mensur nema ni GRAM MOZGA"

Vladimir Tomović potvrdio da je primio poruke od maloljetne učesnice Zadruge

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga official/Instagram/vladelije

Nekadašnji rijaliti učesnik Vladimir Tomović progovorio je o maloljetnoj Milici Veselinović koja je trenutno učesnica u Zadruzi 5.

"Kada dođe vrijeme, pokazaću poruke, imam sve dokumentovano. Mogu samo reći da je djevojka sve slagala. Ljudi nemaju uvid u to što se dešavalo, za sada to neću objelodaniti, kada se slegnu stvari Vladimir će pokazati", rekao je Tomović i progovorio o Mensuru koji je rekao da će doći na bazen i napraviti lom.

"To je čovjek koji ima dvije svađe u životu, on ne bi postojao da nije mene. Nebitan je lik. Kakav crni strah, dečko je bezveznjaković, nema ni gram mozga. Kakva crna, prijetnja, on je ništavilo, ne bojim se jadova".