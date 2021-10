DVA NOVA FILMA U CINEPLEXX-u (REPERTOAR)

Na repertoaru bioskopa Cineplexx nalaze se tri nova filma

- DINA – Spektakularna avantura scenariste, reditelja i producenta filma Denisa Vilneva DINA donosi spektakl kakv odavno nije viđen na velikom platnu.

Priča prati Pola Atreidesa iz kuće Atreides, sjajnog i nadarenog mladića rođenog za velike stvari, koji mora da otputuje na najopasniju planetu u svemiru kako bi osigurao budućnost svoje porodice i svog naroda. Kada se nađe usred sukoba oko ekskluzivne distribucije najcjenjenijim resursom koji postoji, najvrijednijem elementu galaksije koji se nalazi samo na Arakisu i koji može otključati najveći potencijal čovječanstva, u kom će preživjeti samo oni koji mogu da pobijede svoj strah.

U glavnim ulogama našli su se Timoti Šalame, Rebeka Ferguson, Zendaja, Džejson Momoa, Havijer Bardem i Džoš Brolin, a Vilnevova epska fantastika pokazaće svu genijalnost ovog žanra.









- NEPOPRAVLJIVI RON – Sinhronizovana avantura o Barniju, pomalo čudnom srednjoškolcu, i Ronu – njegovom digitalnom robotu koji može da priča i hoda. Međutim, ispostavlja se da je Ron neispravan i nepopravljiv.

Priča je smještena u budućnost u kojoj su šetajući, govoreći i digitalno povezani B-Botovi postali najbolji dječiji prijatelji. Ali nova era donosi novu grešku… Zabava počinje…





OPERA FIRE SHUT UP IN MY BONES, NY MET, 2021

Subota, 23. oktobar u 18:55h

Muzički direktor Metropolitan opere, Janik Nezet-Seguin diriguje ovim Gremijem nagrađenim djelom džez muzičara i kompozitora Terensa Blenčarda, koji je adaptacija memoara Čarlsa Bloua.

Prva opera crnog kompozitora predstavljena na sceni Met-a po libretu Kejsi Lemons, priča potresnu i duboku priču o nastojanjima jednog mladića da prevaziđe život u traumi i teškoćama.

Džejms Robinson i Kamil A. Braun, tvorci nedavne produkcije Geršvinovih ,,Porgi i Bes“ opere, zajedno režiraju ovu novu scenu. Bariton Vil Liverman, jedan od najuzbudljivijih mladih operskih umjetnika, našao se u ulozi Čarlsa.





Bioskopski program 21.10 – 28.10.2021.

DINA

Radni dani: 17:30, 22:00

Vikend: 13:10, 17:30, 21:50

DINA 3D

Radni dani: 16:00, 20:30

Vikend: 16:00, 20:30

NEPOPRAVLJIVI RON sinhronizovano

Radni dani: 15:15, 17:20

Vikend: 11:45, 14:00, 17:15

NEPOPRAVLJIVI RON 3D sinhronizovano

Radni dani: 16:15

Vikend: 12:45, 16:10

OPERA MET 2021/22 LIVE

Subota: 18:55

VENOM 2

Radni dani: 14:30, 20:15, 22:30

Subota: 13:00, 15:15, 22:30

Nedjelja: 13:00, 15:15, 20:15, 22:30

VENOM 2 3D:

Radni dani: 18:20

Subota: 20:15

Nedjelja: 18:20

POSLJEDNJI DVOBOJ

Radni dani: 22:15

Vikend: 22:15

NOĆ VJEŠTICA UBIJA

Radni dani: 19:00

Vikend: 19:00

NIJE VRIJEME ZA UMIRANJE

Radni dani: 19:30

Vikend: 19:30

NIJE VRIJEME ZA UMIRANJE 3D

Radni dani: 15:00, 21:15

Subota: 15:00, 22:00

Nedjelja: 15:00, 21:15

TOMA

Radni dani: 14:45, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45

Vikend: 13:30, 14:45, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45

AINBO – DOBRI DUH AMAZONIJE sinhronizovano

Vikend: 11:15

MALI ŠEF: PORODIČNI BIZNIS sinhronizovano

Vikend: 11:00

MALI ŠEF 3D sinhronizovano

Vikend: 12:30

LUKA 2D sinhronizovano

Vikend: 11:30