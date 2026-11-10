Tinejdžeri oduvali Tragača u "Poteri": Klinci od 14 i 16 godina odbranili 375.000 i oduševili znanjem

Srednjoškolci su pokazali zavidno znanje, i oduševili region.

Izvor: Foto: Adrenalin produkcija

"Potera" je već godinama zakucana na sam vrh liste najpopularnijih kvizova u Srbiji, ali epizoda koja je upravo emitovana ostavila je sasvim drugačiji trag od uobičajenog takmičarskog naboja.

O četvoro tinejdžera koji su se pojavili pred kamerama danas priča region, ne samo zato što su pobijedili, već zato što su svojim znanjem i osmijesima donijeli najljepšu moguću priču na male ekrane.

Prvi put od početka emitovanja kviza, za takmičarskim stolom sjedio je tim sastavljen isključivo od srednjoškolaca.

Aleksa, Darja, Srđa i Trifun imaju između 14 i 16 godina, a pred kamere i znatno iskusnijeg Tragača stali su bez trunke treme.

Izvor: Foto: Adrenalin produkcija

Najmlađi među njima, četrnaestogodišnji Aleksa Ranđelović iz Devete beogradske gimnazije, pored knjige vrijeme dijeli između gitare, planinarenja i maketarstva.

Zanimljivo je da se muzika zapravo provlači kroz cijelu ovu ekipu - šesnaestogodišnji Srđa Radaković iz Desete beogradske gimnazije svira flautu i klavir, a bavi se i komponovanjem. Godinu dana mlađi Trifun Marinković, učenik muzičke škole "Vatroslav Lisinski", ozbiljno je posvećen violončelu, ali disciplinu brusi i na treninzima brazilske džiu-džice. Za jezičke bravure bila je zadužena šesnaestogodišnja Darja Kanjevac iz Savremene gimnazije, koja govori njemački i španski, osvaja takmičenja iz srpskog jezika, a u raspored uspijeva da ugura i gitaru i volontiranje.

Izvor: Adrenalin produkcija

Ova četvorka uspjela je sruši sve prepreke, te su jedan po jedan savladali duele sa Tragačem Aleksom Stefanovićem i svi do jednog ušli u Finalnu poteru, braneći zajedničkih 375.000 dinara.

U završnici su pokazali koliko zapravo znaju. Postavili su sjajnih 18 koraka prednosti, ostali hladne glave kada je Tragač krenuo u potjeru, vratili ga u ključnom trenutku i sačuvali prednost do poslednje sekunde. Čak ni sam Tragač nije skrivao oduševljenje, pa im je na kraju uz osmeh poručio: "Vidimo se ovdje! Čekam vas za desetak godina."