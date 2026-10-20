Sandra Todić objavila je snimak sa Urošem Stanićem, koji je izazvao spekulacije o njegovom izlasku iz Elite 10.

Izvor: Kurir - MONDO

Bivša rijaliti učesnica Sandra Todić objavila je snimak sa Urošem Stanićem zbog kojeg svi bruje o tome da je pobjegao iz Elite 10. Naime, ona je na svom Instagram profilu objavila snimak na kojem se raduje njihovom susretu.

Sandra nije krila oduševljenje zbog njegovog dolaska, pa ga je uzbuđeno dozivala dok ga je čekala.

Vidi opis Uroš Stanić pobjegao iz Elite 10: Isplivao snimak o kom bruje mreže, a jedan detalj svima je zapao za oko Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Treba da mi stigne Uroš, evo ga, dobrodošao, srce moje!", vikala je Sandra.

Produkcija i dalje nije izdala zvanično saopštenje, ali Uroš nije večeras sjedio za crnim stolom kada je voditelj Milan Milošević ušao u Bijelu kuću što je dodatno podstaklo sumnju da je napustio rijaliti.