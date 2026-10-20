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Uroš Stanić pobjegao iz Elite 10: Isplivao snimak o kom bruje mreže, a jedan detalj svima je zapao za oko

Uroš Stanić pobjegao iz Elite 10: Isplivao snimak o kom bruje mreže, a jedan detalj svima je zapao za oko

Autor Ana Živančević
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Sandra Todić objavila je snimak sa Urošem Stanićem, koji je izazvao spekulacije o njegovom izlasku iz Elite 10.

Uroš Stanić pobjegao iz Elite 10 Izvor: Kurir - MONDO

Bivša rijaliti učesnica Sandra Todić objavila je snimak sa Urošem Stanićem zbog kojeg svi bruje o tome da je pobjegao iz Elite 10. Naime, ona je na svom Instagram profilu objavila snimak na kojem se raduje njihovom susretu.

Sandra nije krila oduševljenje zbog njegovog dolaska, pa ga je uzbuđeno dozivala dok ga je čekala.

"Treba da mi stigne Uroš, evo ga, dobrodošao, srce moje!", vikala je Sandra.

Produkcija i dalje nije izdala zvanično saopštenje, ali Uroš nije večeras sjedio za crnim stolom kada je voditelj Milan Milošević ušao u Bijelu kuću što je dodatno podstaklo sumnju da je napustio rijaliti.

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Tagovi

uroš stanić Elita 10

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