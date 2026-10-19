Anđela Đuričić napustila je imanje u "Eliti 10" radi ljekarskog pregleda nakon hirurškog zahvata. Vraća se uskoro među cimere.

Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc

Učesnica "Elite 10" Anđela Đuričić na kratko je napustila imanje u Šimanovcima, ali ovog puta razlog izlaska nisu bile svađe sa cimerima.

Naime, Anđela je morala da ode na ljekarski pregled radi redovne kontrole i skidanja konaca nakon nedavnog hirurškog zahvata. Kako je ovaj korak neophodan dio njenog postoperativnog oporavka, na kratko je izašla iz rijalitija kako bi stručnjaci obavili sve što je potrebno.

Vidi opis Anđela Đuričić hitno napustila Elitu 10: Završila u bolnici, ljekari odmah reagovali, evo šta se dešava Anđela Đuričić Anđela Đuričić Elita 10 Anđela Đuričić Elita 10 Anđela Đuričić Elita 10 Anđela Đuričić saznala da joj se sestra porodila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zadruga / youtube Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Yotuube / Zadruga Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youutbe printscreen / Zadruga Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Zadruga / youtube Br. slika: 8 8 / 8

Čim medicinska procedura bude gotova, Anđela se vraća u Bijelu kuću među ostale cimere i nastavlja takmičenje.

Podsjetimo, njoj je oproštajnu žurku napravio njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je i zaplakao.

"Ne znam šta da napišem i kojim riječima da se zahvalim svima koji ste se potrudili da mi uljepšate prethodnu noć! Hvala mom Gastozu koji se potrudio sve da vas okupi na jednom mjestu! Hvala svakom od vas što ste samo sa svojim dolaskom ispunili meni veče, a život vašim prisustvom! Moja sreća je imati sve vas oko sebe! Hvala Snupiju i Lilici što su izdržali još jednom moje slikanje ( iako izgledaju kao natjerani ) Volim vas ljudi moji! Neki ljudi su mi falili, jer nisu bili u prilici da dođu ali i njih mnogo volim", napisala je Anđela.