Netfliks otkazao vrhunsku seriju nakon samo jedne sezone: Sada trpe strašne napade, postala bi najgledanija

Za sada Netfliks nije najavio povratak serije, no gotovo pet godina nakon otkazivanja obožavatelji i dalje na društvenim mrežama traže nastavak.

Izvor: Netflix

Netfliks je poznat po tome da često otkazuje serije, a među naslovima koji su posebno razočarali gledaoce našla se i tinejdžerska drama "The Society". Serija je ukinuta nakon samo jedne sezone, iako je prethodno bila obnovljena za nastavak. Mnogi obožavatelji i danas smatraju da je zaslužila drugu priliku.

Netfliks je i ove godine otkazao niz serija, no malo koja je izazvala toliko negodovanja kao "The Society", čija je priča ostala nedovršena.

Otkazana iako je druga sezona već bila potvrđena

Posebnost ove serije je to što je Netfliks isprva službeno potvrdio drugu sezonu, naročito nakon što je prva imala napetu završnicu. Ipak, 2020. godine promijenio je odluku.

THE SOCIETY Official Trailer (2019) Kathryn Newton, Teen Netflix TV Series HD Izvor: YouTube

Kako navodi Entertainment Weekly, koji je "The Society" uvrstio među serije koje zaslužuju povratak, projekat je zaustavljen zbog problema s rasporedom snimanja i naglog rasta troškova tokom pandemije.

Moderna verzija "Lord of the Flies"

Mnogi seriju upoređuju s kultnim romanom "Lord of the Flies". Radnja prati grupu tinejdžera iz američke savezne države Konektikat koji se nakon otkazanog školskog izleta vraćaju kući i otkrivaju da su svi odrasli misteriozno nestali.

U glavnim ulogama pojavljuju se Ketrin Njuton, Gideon Adlon i Kristin Froset, a serija je brzo stekla vjernu bazu obožavatelja zahvaljujući napetoj atmosferi i brojnim neodgovorenim pitanjima.

Hoće li se priča ikad nastaviti?

Budući da je serija otkazana usred pandemije, a priča ostala nedovršena, mnogi se i dalje nadaju da bi "The Society" jednog dana mogla dobiti drugu priliku.

Za sada Netfliks nije najavio povratak serije, no gotovo pet godina nakon otkazivanja obožavatelji i dalje na društvenim mrežama traže nastavak i raspravljaju o tome kako je priča trebala završiti.