OD STINGA DO EMINEMA: Snoop Dogg najavio album na kojem će se pojaviti neke od najvećih muzičkih zvijezda

Album koji se čeka već dvije godine napokon je spakovan i to "pod palicom" jedinstvenog Dr.Dre-a.

Izvor: Patrick Downs/Los Angeles Times

"Missionary", naziv dvadesetog studijskog albuma jednog od najpoznatijih američkih repera Snoop Dogg-a, čiju produkciju je radio u saradnji sa jedinstvenim Dr.Dre-om, koji će sjutra biti objavljen od strane producentskih kuća Death Row Records, Aftermath Entertainment and Interscope Records.

Na albumu će se naći velika imena kao što su: Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Sting, Method Man, Jelly Roll, Tom Petty, BJ the Chicago Kid, Jhené Aiko, Alus, K.A.A.N., Smitty, Dem Jointz, Cocoa Sarai, Stalone i Fat Money.



Kada su ga početkom godine pitali da opiše album koji nas čeka 13. decembra, Snoop je izjavio:

„Kada čujete šta imamo i kako me je natjerao da repujem, pa to zvuči nekako kao "odrastao Snoop Dogg". Kao sazreo ja (haha). To je prosto do načina na koji Dr. Dre bira svoje taktove, način na koji koristi svoj glas. On bukvalno mene koristi kao instrument. Osjetim se kao robot i volim to, jer volim da me "proizvode", da se moj karakteristični zvuk glasa reprodukuje na razne načine."







Očekivano je bilo da album producira Dr.Dre, s obzirom da je upravo on i "započeo" Snoop Dogg-ovu karijeru, davne 1992. godine singlom "Deep Cover". Ali posebna zanimljivost je da je album koji nas očekuje sjutra upravo tridesetogodišnjica debi-albuma "Doggystyle", koji su tada zajedno objavili Snoop Dogg i Dr. Dre.

Prilikom jednog intervjua, Dr. Dre je za predstojeći album izjavio: "Ovaj album će biti povratak zvuku prvih albuma repera, objavljenih početkom i sredinom 1990-ih i definitivno će pokazati drugačiji nivo zrelosti sa mojom muzikom. Osjećam da je ovo jedna od najboljih produkcija koju sam radio u karijeri.“

Ostaje nam samo da od sjutra uživamo u zvukovima stare škole, uz koju primjesu nove, naravno.