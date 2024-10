Damiano je predstavio publici i svoj drugi singl, a njegovi obožavatelji imaju samo jedan komentar - ovo smo već čuli...

Izvor: printscreen/youtube/Damiano David

Damiano David već neko vreme najavljuje svoju solo karijeru, a mnogi su se plašili da je to definitivni kraj benda. No, menadžment je potvrdio da je samo reč o projektu, a ne razilaženju od Maneskina, iako je Damianova nova pesma bacila ozbiljno svetlo na čitavu priču.

On je najpre izbacio singl "Silverlines", a sada je objavio i drugu pesmu "Born With A Broken Heart".

Očekivano, komentari nisu izostali, a manje-više svi su sličnog mišljenja - ovo su već videli i to u izvođenju popularnog pevača Harija Stajlsa.

Sudeći po muzičkom stilu ali i estetici u spotu, Stajls je, gotovo bez sumnje, bio velika inspiracija Damianu, te se mnogi pitaju da li italijanski zavodnik odustaje od rokerskih voda i menja ih pop zvukom.

Pogledajte neke kadrove iz spota:

Vidi opis Damiano David objavio solo pjesmu: Svi su ubeđeni da je sada definitivno napustio Maneskin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Damiano David Br. slika: 8 8 / 8

Da li će se bend Maneskin razići?

Kako je vest o solo karijeri Damiana prisutna u medijima već skoro godinu dana, a nedavno je i njegova koleginica iz benda Viktoria De Angelis objavila svoj prvi solo projekat – pesmu pod nazivom "GET UP B*TCH! shake ya ass", mnogi se pitaju da li je ovo kraj legendarnog rok sastava.

Izvor: Profimedia

Iako se isprva nije očekivao kraj benda koji je promenio toliko toga na muzičkoj sceni, nakon nove Damianove objave mnogi su ubeđeni da je na rad sa Maneskinom stavljena tačka.

Reči glase ovako:

"My name is Damiano David. I was born in 1999, Rome, Italy.

I love music, arts and women.

I love the feeling of beautiful clothes and the smell of a nice perfume.

In my life I’ve been a thief, a liar, a lover, a shapeshifter.

I travelled all around the world to find my voice, just to end up where everything’s started.

My name is Damiano David.

And today, is the first day of my life."

("Moje ime je Damiano David. Rođen sam 1999. godine u Rimu, Italija.

Volim muziku, umetnost i žene.

Obožavam osećaj lepih odela i miris finog parfema.

U svom životu bio sam lopov, lažov, ljubavnik, neko ko menja oblike.

Proputovao sam ceo svet u potrazi za svojim glasom, samo da bih se vratio tamo gde je sve počelo.

Moje ime je Damiano David.

I danas je prvi dan mog života.")

Da li je ovo zaista kraj legendarnog rok sastava, ostaje da vidimo, kao i da li će Damiano uspeti da dosegne istu slavu kao dok je bio deo Maneskina.

Pogledajte još fotografija Damiana sa bendom:

My name is Damiano David. I was born in 1999, Rome, Italy.

I love music, arts and women.

I love the feeling of beautiful clothes and the smell of a nice perfume.

In my life I’ve been a thief, a liar, a lover, a shapeshifter.

I travelled all around the world to find my voice, just to end up where everything’s started.

My name is Damiano David.

And today, is the first day of my life.