TRUDNA UŠLA U ZADRUGU, SAKRILA OD SVIH! Cimeri je odali - "Sve više otiče, muž je ostavio dok je bila u izolaciji"

Među učesnicima Zadruge priča se kako je njihova cimerka u drugom stanju.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Od 2. septembra kada je počela Zadruga Elita, na imanju u Šimanovcima situacija ne miruje, nakon prve diskvalifikacije zbog tuče, umalo fizičkog okršaja i žestokih svađa, čini se da je među učesnicima i jedna trudnica, bar tako nagađaju njeni rijaliti cimeri.

Ukućani nagađaju da je Tijana Dimitrijević od svih sakrila da je u drugom stanju, čak i od produkcije, a u razgovoru su je Lepi Mića, Marko Đedović i Milena Kačavenda tajno pričali o njenom životu - "Ova je trudna, je li? Tijana?", upitao je Lepi Mića za crnim stolom.

"Ne znam, meni izgleda da je trudna", rekao je Marko Đedović.

"I ja mislim. Vidi se stomak i sve više otiče", dodala je Milena Kačavenda, pa otkrila da ju je muž ostavio: "Ostavio ju je muž dok je bila u izolaciji, u karantinu kad smo bili kolektivno, to mi je ispričala. Muž joj je rekao da je to to, a navodno je podržao kad je ulazak njen", istakla je Kačavenda.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Tijana ima četvoro dece, dvoje sa njim i dvoje iz prvog braka", naveo je Lepi Mića kroz šapat, a ceo njihov razgovor dok Tijana nije bila tu, poslušajte u videu ispod.