MAJINA "MAĆEHA" ULAZI U ZADRUGU! Samo par godina starija od starlete - gledali smo je u Parovima, sada je dio Elite!

Radomir Marinković Taki i nekadašnja učesnica Parova ulaze u Zadrugu 7

Izvor: Instagram/majaamarinkovic/takitadza

Radomir Marinković Taki, otac zadrugarke Maje Marinković, koja će uskoro imati još jednu plastičnu operaciju, postaće učesnik rijalitija Elita, sa svojom novom djevojkom.

Taki će se u kuću u Šimanovcima navodno useliti sa Teodorom Delić, nekadašnjom učesnicom rijalitija Parovi i "maćehom" Maje Marinković, s kojom je sličnog godišta.

Teodora je svojevremeno u rijalitiju Parovi, u devetoj sezoni, otkrila i da je učestvovala u grupnom vođenju ljubavi.

"Uvijek sam bila avanturista i ne mislim da i dalje grupni se*s treba da bude tabu tema. Imala sam trojku u trećem razredu srednje škole i ne kajem se zbog toga. Moji će vjerovatno da polude zbog ovog saznanja, ali to je bilo i prošlo. Volim da eksperimentišem! Bitno je da nikada nisam eksperimentisala s drogom i sličnim stvarima, a seks je svakako lijepa stvar. Mislim da bih opet voljela da doživim to iskustvo, ali s nekim koga volim i nekim u koga imam povjerenja. Vjerujem da bi to mnogi voljeli da dožive, ali nemaju hrabrosti. Nemam problem da pričam javno o tome. Ovdje se svi nešto foliraju i prave se fini, a ko zna šta su sve radili napolju", rekla je Teodora tada, pa dodala:

"Mnogo sam voljela tog lika s kojim se sve desilo. Ostali smo u dobrim odnosima, bez obzira na to što vise nismo zajedno".

