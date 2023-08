SKANDAL NA PINKU! ŽESTOKA SVAĐA ALEKS I ANE, ZVALE POLICIJU I BIVŠE! Filip Car dramio na telefonu, procurio CEO razgovor

Sinoć emitovana emisija "Narod pita" bila je rokorder u skandalima i drami uživo u programu, a zaratile su Aleksandra Nikolić i Ana Ćurčić.

Pobednica Zadruge Aleksandra Nikolić i druoplasirana Ana Ćurčić napravile su haos sinoć u studiju, kada su u emisiji "Narod pita" ušle u žestok sukob! Još u startu su nagoveštavale da će biti gusto, jer se nisu ni pozdravile jedna s drugom, a do ružnih reči i scena gledaoci nisu puno čekali.

Kada su počele da iznose prljav veš, Aleksandra je uživo u emisiji pozvala policiju navodeći da dobija pretnje i da želi obezbeđenje kada bude izašla iz studija i krenula kući.

Ana se "branila" pozivajući svog aktuelnog dečka Acu Bulića da dođe u emisiju, što je on odbio tako što joj je poslao poruku i rekao da se u žensku svađu neće mešati, već da same to reše.

Ni do jutra se bivše učesnice Zadruge nisu smirile, pa je varnica, teških optužbi i ružnih reči reči bilo sve do jutra.

U jednom trenutku je Filip Car pozvao Aleksandru s kojom je navodno raskinuo i ceo razgovor je emitovao uživo na TikToku.

"Kažeš joj: 'Ne želim sa vama da se svađam', ti kad nastavljaš s njom to ide u nedogled i onda padaju pretnje i ti kao zoveš policiju i onda pravite pijacu tešku. Kao dve alapače zadnje, smeju vam se svi, jesi normalna, pa bar si od mene mogla naučiti o tim svađama i to... Daj, iskuliraj to i uopšte nemoj na mene da se obazireš i da reaguješ ako neko nešto kaže za mene. Iskuliraš i kažeš: 'Ženo, ja se neću svađati sa vama, a vi majka da mi budete. I ja sam nečije dete, ti si majka nečija. Nemoj da mi pretiš, molim te, neću da se svađam sa tobom. Ti imaš previše svojim problema, da bi se bavila mojim'. I ugasila si je, gotova priča. Šta te imam ja učiti, daj, skontaj jednom sama, šta ja treba, da ti budem na brzoj liniji i da ti govorim kako i šta?! Meni ljudi ovde pišu i normalno je da ću te nazvati. Meni ljudi pišu: 'Aleksandri neko preti, zvala je policiju', mene odmah znoj oblio i čim sam video odmah sam te nazvao, šta da radim. Iskuliraj, sedneš i kažeš: 'Gospođo, ja sam pod stresom poslednjih dana, ja vam se duboko izvinjavam, ja se sa vama ne želim svađati, želim vam sve najbolje', šta ti imaš da se petljaš s kim je žena, s kim nije... Boli te briga, kažeš - tu su gledaoci da sude", govorio je Filip Aleksandri dok je bila u emisiji.

