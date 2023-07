KUPIO MI JE KUĆU! MOLIM LIJEPO, NIŠTA NE RADIM BESPLATNO! Izjavom napravila haos - jedni viču TAKO JE BRE, drugi SRAMOTA

Pohvalila se da je dobila kuću od bogatog supruga, ali kada je otkrila razlog, postala je meta hiljada prozivki.

Izvor: TikTok/juandchan

Snimak koji kruži mrežama izazvao je podijeljena mišljenja - dok jedni oštro osuđuju izjavu žene koja se bogato udala, drugi ističu da "ne znaju šta je čudno, kad je to normalno u današnje vrijeme". Reč je o Šanen Džonson koja je otkrila da joj je bogati suprug kupio kuću jer se porodila. I to nije sve - Šanen je istakla da nikada ne bi rodila dijete besplatno, kao i da svoj poklon za porođaj naziva "naknadom za uslugu".

Šanen je inače supruga Džuvana Džonsona, igrača američkog fudbala. U snimku koji je izazvao oprečna mišljenja, napisala je: "Muž ti je kupio kuću kao poklon za porođaj". Dok je mazila svoj trudnički stomak, Šanen je ubacila audio snimak iz epizode "Keeping Up With The Kardashians", u kom Kortni Kardašijan govori: "Naknada za moje usluge". "Misliš li da ovo radim besplatno?", rekla je Šanen i dodala da zna koliko vrijede njene usluge.

Snimak je brzo skupio skoro 300.000 pregleda. Ovo su samo neki od komentara: "Vjeruj mi, to je najmanje što može da učini. Porođaj nije šala, mora da vrijedi", "Apsolutno mi se sviđa ovo", "Tako i treba", "Uzmi taj poklon! Ništa u životu nije besplatno", pisale su žene, dok je većina muškaraca naglasila da je jasno da je sa suprugom isključivo zbog novca.

Komentarima da je "sa njim samo zato što je bogat i poznat", da "samo želi da potroši sav njegov novac" i da ga "samo iskorišćava" odmah se suprotstavila. Šanen je istakla da ju je suprug zamolio da napusti posao ako želi da se uda za njega, kao i da će biti njegova lična domaćica. Pogledajte snimak: