JECA I ZAPOMAŽE - "PREKINI DA ME MALTRETIRAŠ, SMRADE!" Isplivao JEZIV SNIMAK - Kristijan vrijeđa vjerenicu, ona JAUČE!

Na Tiktoku se pojavio snimak skandalozne svađe Kristijana Golubovića i njegove izabranice Kristine Spalević.

Kristijan Golubović i pjevačica Kristina Spalević prije skoro godinu dana postali su roditelji malog Konstantina, a nedavno i saopštili da čekaju još jednu prinovu.

Kristina je ponovo u drugom stanju, a ovo će Goluboviću biti četvrto dijete. Mnogi su bili gotovo uvjereni da se on konačno smirio i skrasio pored Spalevićeve, ali se na mrežama pojavio video koji je uznemirio sve. Na Tiktoku je osvanuo audio snimak svađe Kristijana Golubovića i njegove izabranice.

Na snimku se čuje, kako se na početku povela priča o Kristininoj prošlosti i bivšim momcima, a sve datira iz perioda dok je bila u srednoj školi, a onda se Golubović razbijesnio i iznio do sada nepoznate detalje iz njene veze sa izvjesnim muškarcem s kojim je ona navodno bila u Šapcu, tvrdeći da je htjela i dijete da mu rodi i ludo ga voljela, a onda je uslijedio njen nervni slom, te je krenula da histeriše i viče na njega. Svađa je pretvorena u njene urlike, jecaje...

"Ja kada sam gledao te fukse koje se je*u za gram kokaina, heriona i spida po gajbama sa pet drugara, to što ste vi radili, i ti, to sam ja gledao sa svojih 15 godina", odbrusio joj je Kristijan, dok je Kristina zanijemila zbog njegovih riječi i ponovo ga upitala da li je i ona to radila, te je Golubović nastavio sa iznošenjem prljavog veša:

"Da, ti si radila. Eto, ti si radila, u Šapcu si ti radila. Može doći čovjek da ti to kaže. Taj s kojim si ti bila, koji te je prskao, napumpao i djecu si mu zamalo rodila. E taj isti, kome si sto puta rekla da ga voliš i nemoj da lažeš, imam sto skrinšotova gdje mu pričaš isto kao i meni.", izrevoltirano je nastavio Kristijan, dok se Kristina sve vrijeme sarkastično smijala i negadovala, a u jednom momentu je razbijesnila i krenula da histeriše na njega, ponavljajući jedno pitanje:

"Šta tražiš sa mnom bre?!", na šta se Golubović nadovezao: "Pa ništa, pa nemoj da lažeš."

"Prekini više da me maltretiraš i izluđuješ, prekini smrade, prekini", jecala je Kristina.