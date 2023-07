OTKRIVENO KO JE OTAC MINE VRBAŠKI! Riječ je o moćnom čovjeku - Evo šta su bivša zadrugarka i njena majka rekle o njemu!

Mina Vrbaški retko je govorila o svom ocu, moćnom čovjeku, a evo kako on izgleda.

Izvor: Instagram/minavrbaski

Mina Vrbaški učestvuje u rijalitiju Zadruga od svoje 17. godine, a u periodu od 5 godina, bila je intimna sa mnogim muškarcima javno na televiziji. Ona je od učešća u Zadruzi bila u vezi sa: Nemanjom Đerićem Đeksonom, Tomom Panićem, Jovicom Putnikovićem, Markom Markovićem, Savom Perovićem, Mensurom Ajdarpašičem, Filipom Carem, Vladimirom Tomovićem, Ervinom Mujakovićem, Adamom Đoganijem, Franom Pujasom i Mišelom Gvozdenovićem!

Tokom Zadruge 6 pao je i trinaesti muškarac, a Mina je u toj sezoni otkrila i da se zaposlila, da planira da batali rijaliti karijeru, kao i da van njega za pola sata zaradi mjesečnu platu. Starleta je u rijalitiju pričala i o svom odrastanju, ali i priznala da se bavila prostitucijom.

Mina je nedavno istakla da se vraća školovanju, te da ne planira da uđe u rijaliti, a ono što takođe zanima javnost jeste njena porodica. Minina majka, Ivana Vrbaški, takođe je bila dio rijalitija, ali se o njenom ocu baš slabo zna.

Ivana je jednom prilikom otkrila ko je on, riječ je o moćnom čovjeku, Nenadu Pešutu - "Taj čovjek me ne zanima uopšte! Nije bio tu kad mi je bio najpotrebniji, nisam ga vidjela ni čula 14 godina i ne znam zašto se sada javlja. Vjerovatno hoće medijsku pažnju. On za mene ne postoji uopšte. Ne želim da pričam o nekome ko mi nije niko i ništa", rekal je Mina na početku prve sezone Zadruge, kada se njen otac oglasio i kritikovao njeno ponašanje.

Njena majka je tada rekla - "Nenad jeste Minin otac, ali nije upisan u njenu krštenicu. Mina nosi moje prezime", kratko je razriješila čitavu misteriju Minina mama. Zadrugarkina najveća podrška su mama Ivana i brat Boris. Javnost zna da je odrasla bez oca, ali uz neizmjernu ljubav majke.

