PINK SRUŠIO KUĆU U ŠIMANOVCIMA? Isplivale nove informacije - krš i lom na imanju, u rijaliti ulaze samo NOVI učesnici?!

Voditelj rijalitija otkrio da ni on ne zna imena učesnika sedme sezone rijalitija Zadruga

Voditelj rijalitija Zadruga Darko Tanasijević, gostovao je u jednoj emisiji u kojoj je otkrio detalje nove sezone, ali i novog imanja koje je prema njegovim riječima "skroz razrušeno".

Nova sezona, koja startuje u septembru ove godine, nosi naziv "Elita", a u njoj će se navodno naći samo novi učesnici i to u kući koja neće izgledati kao prethodnih 6 godina.

"Očekuje vas ozbiljan šou u Zadruzi 7, zato što će sve biti novo i sve će biti drugačije. Kada kažem novo i drugačije mislim i na vizuelni momenat i na sadržaj i na emisije... Kuća uopšte neće izgledati onako kako je izgledala, ni spoljašnjost ni unutrašnjost. Soba i sve ostale prostorije u Šimanovcima će biti drugačije. Sada je tamo krš i lom i sve se radi i licka, da bude spremno za početak Elite. Učesnici će biti potpuno novi, zato što stvarno želimo nova lica, nove priče, novu energiju i toga će stvarno biti", rekao je Tanasijević i dodao:

"Trudimo se da mnogo toga promenimo, da dignemo na viši nivo i da potpuno osvježimo programsku šemu i taj sadržaj koji plasiramo gledaocima. Siguran sam da će biti oduševljeni elitom. Stvarno će to biti nešto posebno i produkcijski najteže, najzahtjevnije i najskuplje do sada što je Pink ikada radio".

Voditelj je otkrio i da mu ljudi ne vjeruju kada im kaže da ne zna imena novih učesnika:

"Ljudi se čude i misle da foliramo kada Dušica, Ivana, ja, a sada i Maša, kažemo da nemamo pojma ko ulazi, ali to je stvarno tako. Ako vam kažem da se to krije od nas, da ne bismo nekome istračarili, onda vam je jasno koliko se stvarno traži da sve to bude u strogoj tajnosti, da bi iznenađenje za gledaoce kada to počne bilo veće. Na dan ulaska u rijaliti, mi sat vremena prije toga, dobijemo spisak sa imenima ili ako sretnemo tamo nekog po hodnicima ili šminkernici", otkrio je Darko u emisiji "Oči u oči sa Ivanom".