POZNATI GOLMAN JE OTAC ZVEZDE ZADRUGE! Danas živi u Makedoniji, nizao je uspjehe po Evropi - ovo niste znali o Tari!

Tara Simov nikada nije krila da joj je otac proslavljeni golman, ali i da nije plaćao alimentaciju kada se rastao od njene majke.

Izvor: Instagram/tarasimov

Rijaliti cica Tara Simov našla se u žiži skandala kada je prIJe nekoliko sezona uplovila u vezu sa tada oženjenim reperom Nenadom Aleksićem, a poslednjih nekoliko dana glavna je tema u medijima zbog navodnog rastanka sa ocem svog djeteta.

Tara i njen izabranik Danilo još uvijek ovu vijest nisu ni potvrdili ni demantovali, a njihova porodica se takođe ovim povodom nije oglašavala. Tarinu majku svi znate, nekoliko puta se pojavljivala u rijaliti programu Zadruga, a malo ko zna ko je Tarin otac. Rijaliti zvezda je ćerka nekadašnjeg golmana, Gorana Simova, koji je tokom fudbalske karijere nizao uspjehe širom Evrope. Goran trenutno živi i radi u Sjevernoj Makedoniji.

"Moja mama Miroslava se bavila pjevanjem kada je imala 25 godina, sada ima 60. Udala se za svog prvog muža, zbog njega je napustila pjevanje, a onda se udala za mog oca. Iako se razvela od mog oca, ona je zadržala njegovo prezime", rekla je Tara u "Zadruzi", a njen otac nikad nije pratio njeno rijaliti učešće o čemu je svojevremeno i govorio.

Tarina majka Miroslava, je svojevremeno otkrila da Goran nikada nije plaćao alimentaciju.

"Tarin otac Goran nije plaćao alimentaciju nikada, a ja ga nisam tužila jer me Tara molila. Sad mi je žao, jer vidim da su neke pametnije žene od mene to učinile, pa sad nisu u materijalnoj situaciji u kakvoj sam ja. Mučila sam se da podignem Taru, kupovala joj stvari na sniženjima, a za to nisam dobila ni 'hvala'", rekla je tada za "Alo" Miroslava.

