DIVNA KROZ SUZE I BOL OTKRILA KO JEGLAVNI KRIVAC ZA NJEN DEFORMITET:NAPRAVIO MI JE PAKAO OD ŽIVOTA!

Divna DNK je otkrla da je kao dijete pretrpjela nasilje u porodici i da je glavni krivac za deformitet koji ima njen otac.

" Mene je otac bacio na krevet kad sam imala tri godine bacio na krevet, i od tada mi ovo raste na leđima. On nije htio da se pokaje, krivac je za sve moj otac, on mi je napravio od života pakao. Zbog njega sam ovakva, a nije htio da me liječi "rekla je Divna.