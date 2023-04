DVA PUTA VIDEO BEOGRAD I TO NA EKSKURZIJI: Otac učesnice Zadruge sve otkrio - Filip Car PRODAJE KROFNE na plaži!

Taki Marinković ponovo branio ćerku Maju Marinković i napadao Filipa Cara

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Maja Marinković i Filip Car, partneri u prošloj i ovoj sezoni Zadruge koji su trenutno u žestokom sukobu, ponovo su zaratili, a tokom svađe je Car izjavio da je Maja "sek**alno opštila sa svojim ocem, Radomirom Marinkovićem Takijem".

Majin otac je hitno reagovao, ponovo napao Cara, a potom rekao i šta je saznao o njemu.

"Je l' to može normalan čovek da izjavi? Znači oni nemaju više šta da kažu, kako da uvrede Maju Marinković, jer su protiv nje nemoćni! Pa imaju oni mamu i sestru i sve tamo. Njemu su roditelji razvedeni, njemu je kuća pod hipotekom!", rekao je Taki i nastavio:

"Mama mu radi na brodu! Skoro sam bio sa ljudima, upoznao sam neke devojke i momke iz Crkvenice, tako da su mi pokazivali slike od tog nasilnika, koji je tri puta padao u nesvest dok su ga vodili iz Crkvenice za Zagreb! Da tačno je da je napastvovao devojku, lično mi je devojka rekla! Njen stric ga je vozio. Kuća mu je pod hipotekom, a ovde se predstavlja kao milioner! To su ljudi meni rekli iz prve ruke, čak sam se i slikao sa njima. Ja ne pričam napamet, jer ja ne mogu da pričam nešto što ne znam. Otac pijanac, on manijak, tamo je nebitan, izdaje one ležaljke, izdaje one papuče leti kad dođu ti turisti, prodaje krofne po plaži! A on mi glumi nekog mangupa ovde! Došao dva puta u Beograd na ekskurziju i on sad sve zna, ko je gde izlazio, svačiju prošlost! Druži se sa dva-tri fana i dva-tri rijaliti igrača i sad glumi mangupa po Beogradu, a dva puta su ga spasili! Kada su ga neki moji prijatelji izveli iz kluba plakao je kao malo dete, čak je i ur*nirao u gaće! Kako se tresao kao prut ispred tih klubova! Toliko o tome koliko je on mangup u Beogradu, a za mene se zna.. Ja sam već 30 godina i na ulici i o meni se sve zna.. I odakle mi novac, o meni se sve zna", rekao je Marinković.

Ovako je Filip Car izgledao pre Zadruge:

Vidi opis DVA PUTA VIDEO BEOGRAD I TO NA EKSKURZIJI: Otac učesnice Zadruge sve otkrio - Filip Car PRODAJE KROFNE na plaži! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 7 7 / 7

A, ovako tokom tuče s Majom Marinković: