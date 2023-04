"VIDI MALU ŠTO SE BAHATI": Anđela postavila uslov produkciji, gledaoci je urnisali - Hoće više para, pa glumi!

Anđela Đuričić poručila produkciji da neće nositi bubicu ni prisustvovati sastancima dok ne ispune njene uslove

Anđela Đuričić, koja je napravila pometnju u Zadruzi nakon što je njen partner Zvezdan Slavnić, u duhu 1. aprila rekao da ima dogovor sa Anom i da će se "baciti na Maju Marinković", usnimljena je dok postavlja uslove produkciji.

Anđela je u razgovoru sa Slavnićem rekla da "više neće nositi bubicu niti prisustvovati sastancima dok se ne ispuni njen zahtjev za sastankom".

"Neću više da nosim bubicu, rekla sam prije, sve dok me ne izvedu na neki razgovor, ja ne vidim drugačiji način Ja mjesec dana tražim razgovor sa nekim. Više neću učestvovati u emisijama, to sam rekla, ništa me ne zanima sve dok ne dobijem razgovor sa nekim, prosto me ne zanima. Ja došla ovde da se iscrpljujem i psihički i fizički nisam, na ratište došla nisam, osjećam se kao da sam na ratištu. Kad dobijem razgovor istrpjeću šta treba", rekla je Anđela između ostalog.

Gledaoci nisu blagonaklono gledali na ovaj njen stav, pa su poručili da će "tražiti više para jer je imala odnose pred kamerama", ali i da se "bahati bez razloga".

"Koga zanima Anđela, nek je jednostavno izbace iz Zadruge, više se isplati", "Ma, glumi ludilo kao Dalila prošle godine"... samo su neki od komentara.