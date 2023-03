ZVEZDAN UŠAO U CRVENO NAKON SUKOBA SA ANOM! Slavnić je brutalno izvrijeđao pa bjesnio po imanju (VIDEO)

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić ušli su u novi žestok sukob a Slavnić je potom izvrijeđao Anu i nastavio da bjesni dok su ga zadrugari smirivali.

"Ti si jedan ku**c na bicikli", rekla je Ana.

"Je l' me sada ne provociraš?! Ti si zlo", rekao je Zvezdan.

"Koji si bre ti frajer?! Ide mi, jer mi te je pun ku**c", urlala je Ana.

"Što radiš to?! Koja istina?! Mene ne boli istina, nego me boli kad mi bilo ko to kaže, a ne ti", rekao je Slavnić.

"Ti si za mene kao muško ispao pi**a! Ti si zaboravio s kim si ti živio", rekla je Ana.

"Da li si to meni govorila napolju", pitao je Zvezdan.

"U svemu je najbitnije to. Ti i ja nismo više ti i ja, ti si tamo neka osoba Ana. Budi čovjek i kaži mi da me provociraš!", rekao je Zvezdan.

"Zvezdane, sačekaj. Ti si meni rekao da sam klošarka", rekla je Ana.

"Kaži joj jednom da provocira, kaži joj jednom!", zaurlao je Zvezdan.

" Smiri se, molim te, smiri se", rekla je Zorica.

"Radiš loše stvari, ne znam što. Došla si, vratila si, šta hoćeš više?! Provociraš me 52 dana. Tražim joj da kaže ono što jeste", urlao je Slavnić.

"Je l' ti je rekla da si pi**a! Dobro, neka je", rekla je Zorica.

"Što radiš to?", vikao je Zvezdan.

"Ajde smiri se, izduvaj se", kazala je Zorica.

"Moliš me prije dvadeset minuta da pričamo kao ljudi i opet me provocira,i ja joj kažem što to radiš, ona kao ne shvata. Gdje joj je jedno priznanje, da prizna kaže da jesam, je*o j ti pas ma*er. Jel sam ja rekao jednom za sebe da sam dobar? Sve sam vam rekao šta sam radio", vikao je Zvezdan.

"Uzmi vazduha, smiri se. Šta si joj sve rekao", rekla je Zorica.

"Njene reakcije su isfolirane", rekao je Zvezdan.

"Ja sam ovdje uradio stvari na svoju štetu, mogao sam sve, što bi ja to uradio, da bi bio glavna zvijezda rijalitija", govorio je Zvezdan.

"Zašto si planuo tako zbog mene Zvezdane?", upitala je Ana.

"Ima toliko dana da mi govori takve stvari, znaš šta bih sada uradio", pričao je Zvezdan.

"Smiri se molim te", viknula je Zorica.

"Molim je juče, kaže neće biti provokacija", rekao je on.

"Ne provocira te, izlazi iz nje ono što osjeća", rekla je Zorica.

"Ti stvarno nisi normalan šta pričaš", dobacila je Ana.

"Što ne kažeš bar jednu istinu?", upitao je Zvezdan.

"Budi mangup do kraja ako si došla da me blatiš na nacionalnoj televiziji, ja tebi ružnu riječ nisam rekao. Ja sam se zaljubio i zavozao u jednom trenutku", nastavio je.

"Mislim da ništa nisi kalkulisao", kazala je Ana.

"Nemoj da mi spominješ djecu, kako si se ogriješio o mene, kako si pokvaren. Šta da kažeš ti za moju djecu koja su ti majku čuvala. Sram te bilo. Neka ti Bog sve oprosti, ja ti to iskreno želim", govorila je Ana.

"Ja tebi djecu nisam spomenuo", rekao je Zvezdan.

"Boli me koliko si nepravedan prema meni ali djecu mi ne diraj. Ne dam ti ne dam ti da ih pominješ", rekla je Ana.