TUŽIO OCA, HTEO DA GA PRETUČE U SUDNICI: Poznatom voditelju prekipelo kada mu je UVREDIO majku - Pao mi je mrak na oči!

Voditelj Kurir televizije, Ivan Gajić, otvorio je dušu i ispričao najbolnije trenutke svog života u emisiji "Realna priča".

Izvor: Kurir TV screenshot

Voditelj Ivan Gajić, kojeg radnim danima u 13 časova gledate u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, otvorio je dušu i u emisiji "Realna priča" ispričao svoju životnu priču, nimalo laku. Bolne trenutke je podelio s javnošću, a najveći ožiljak nosi zbog svog oca.

"Često me pitaju je l' ti nedostaje tata? Ja kažem ne. Ne znam kako je odrastati bez njega, jer ne znam kako je odrastati s njim. Mama i on su se zabavljali i jedno vreme su živeli u Francuskoj. Kada je mama trebalo da se porodi, odlučla je da se da se vrati u Požarevac, pa da se posle porođaja vrati u Francusku. Kada se vratila, on joj je rekao da je shvatio da nije u godinama, a imao je 28 ili 29 godina, kada je spreman da ima dete i da želi da uživa u životu. Mama i ja smo onda otišli na aerodrom. Nije nas odvezao on, jer ga je savršeno bolelo uvo kako ćemo mi da se vratimo, nego stanodavac. Kada smo se vratili, predomislio se i shvatio da ipak želi da ima dete i porodicu, ali tada mami nije padalo na pamet da pristane na to. Od tada nemamo gotovo nikakav kontakt s njim", ispričao je voditelj, koji je protiv oca podneo tužbu zbog nepriznavanja očinstva.

Izvor: Kurir TV screenshot

"Nažalost, da, tužio sam ga. Sećam se kad sam bio mali i kada sam ga video, da sam mu persirao. Lik mi je bio poznat, ne znam ni ja odakle. Možda sa par slika koje smo imali u kući. Ali, jednostavno, trebalo mi je vremena da se prebacim sa vi na ti. On mi je tada rekao: 'Ma, opusti se, ni ja tebe ne mogu da doživim kao sina'. To mi se urezalo u sećanje, kako to inače biva s najbolnijim stvarima."

"Kada je došlo do suđenja, stajali smo otac, mama i ja, kao tri neznanca u hodniku. Onda smo ušli u sudnicu, pa je svako pojedinačno govorio. On je bio dosta teatralan i govorio da će me priznati ako meni i mami to baš toliko znači. Govorio je tada svašta, ali ja sam ga kulirao do jednog trenutka. Pokazao je mamu i rekao: 'Ova žena je konobarica, a svi znamo kakve su te konobarice!'. Meni je tada pao mrak na oči. Skočio sam, hteo sam fizički da se obračunam s njim, ali nije bilo moguće. Malo sam ga zakačio. Nije mi bilo jasno kako može tako da priča o njoj, koja mi je bila i otac i majka", ispričao je Ivan Gajić svoju životnu priču.