ZBOG BEKSTVA IZ ZADRUGE OSTAO BEZ OGROMNE SVOTE NOVCA! Ovo su detalji ugovora Mikija Đuričića - Imao je posebne USLOVE!

Miki Đuričić na iznenađenje mnogih zadrugara i gledalaca posle samo dva meseca pobegao je iz rijalitija.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Rijaliti učesnik Miki Đuričić samoinicijativno je napustio Zadrugu i zvanično napustio velelepno imanje u Šimanovcima. Pre nekoliko dana bezuspešno je pokušao da ode, a ovaj put je ipak detaljno isplanirao sve i ostao istrajan u svojoj nameri. Zbog kršenja ugovora sa produkcijom, pčelar iz Kupinova moraće da plati kaznu od 50.000 evra.

Miki je bio prvi rijaliti učesnik koji je potpisao ugovor za šestu sezonu rijalitija, a kako su tada prenosili domaći mediji, njegov honorar za učešće u šou-programu iznosio je čak 150.000 evra. On je tada postigao dogovor sa produkcijom da za razliku od ostalih učesnka nije u obavezi da ostaje do kraja rijalitIja. Inače, on je tokom jedne svađe sa Ivanom Marinkovićem otkrio detalje svog ugovora.

Miki je tada otkrio da je sa Pinkom potpisao ugovor samo do februara, a ne za celu sezonu. Međutim, on nije izdržao ni taj rok, što će i te kako skupo koštati. Miki je pre samo nedelju dana pokušao jednom već da pobegne sa imanja, međutim, zadrugari su ga u tome sprečili.

Tokom njegovog boravka u rijalitiju odigrala se prva drama u njegovoj kući kada je komšija pokušao da mu zapali dom, ali su srećom druge komšije odmah priskočile i sprečile požar. Pogledajte kuću u kojoj Miki živi sa suprugom i ćerkicom: