SKYSHOWTIME NAJAVLJUJE NIZ VELIKIH SERIJA I FILMOVA PRIJE LANSIRANJA NA 6 VELIKIH TRŽIŠTA U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI

Novi evropski striming servis će biti dostupan od 14. decembra u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji

SkyShowtime donosi vrijednost, uz veliki odabir nevjerovatne zabave - uključujući premijerne holivudske filmove i ekskluzivne nove serije najvećih svjetskih studija - po sjajnoj cijeni!

Lansiranja prate dugoočekivano pokretanje servisa SkyShowtime u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj u septembru, kao i Holandiji i Portugalu u oktobru.

Korisnici na sedam tržišta Centralne i Istočne Evrope imaće pristup ekskluzivnim televizijskim premijerama bioskopskih filmova studija Universal Pictures i Paramount Pictures, novim i ekskluzivnim igranim serijama, sadržaju za djecu i cijelu porodicu, kao i izboru kultnih naslova i bioskopskih hitova iz studija Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock - i sve to na jednom mjestu. SkyShowtime će prikazivati i originalne lokalne programe, dokumentarne filmove i specijalne emisije sa svih tržišta na kojima radi.

Uz hiljade sati kvalitetne zabave za cijelu porodicu, SkyShowtime će biti dom širokog spektra najiščekivanijih svjetskih serija i filmova. Od samog početka, lokalna publika će imati pristup velikom izboru serija i filmova, uključujući: 1883, 1923, A Friend Of The Family, Ambulance, American Gigolo, Blocco 181, Halo, Law & Order Season 21, Let the Right One In, Mayor Of Kingstown, Marry Me, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Sing 2, Star Trek: Strange New Worlds, Super Pumped: The Battle for Uber, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Hanging Sun, The Midwich Cuckoos, The Northman, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone.

Među velikim novim serijama koje stižu na SkyShowtime u narednim mjesecima su i neki od najiščekivanijih naslova: Funny Woman, Ripley, Rabbit Hole, Three Women i A Town Called Malice.

Pored toga, SkyShowtime je dom novih blokbaster filmova od Universal Pictures i Paramount Pictures, koji će biti dostupni na servisu nakon bioskopskih premijera i izlaska u formatima za kućnu zabavu. Novi filmovi koji stižu na SkyShowtime obuhvataju: Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Bad Guys i The Black Phone. Ostali blokbasteri koji će biti dostupni obuhvataju Redeeming Love, Downton Abbey: A New Era i Belfast.

Izvršni direktor servisa SkyShowtime, Monti Sarhan, je rekao: „Izuzetno nas raduje što donosimo SkyShowtime u Centralnu i Istočnu Evropu. Znamo da će naš nevjerovatan niz serija i filmova – po izuzetnoj cijeni – korisnici umjeti da cijene na ovim novim tržištima kao što je bio slučaj sa pretplatnicima u nordijskim zemljama, u Holandiji i u Portugalu. Bio je izuzetan osjećaj vidjeti uzbuđenje prilikom novih početaka servisa SkyShowtime.”

Gabor Haršanji, regionalni generalni direktor SkySHowtimea za Centralnu i Istočnu Evropu u , rekao je: „SkyShowtime donosi izbor nevjerovatnog sadržaja. Ponosni smo što publici širom Centralne i Istočne Evrope možemo donijeti nov i ekskluzivan pristup najnovijim serijama i filmovima naših legendarnih i svjetski poznatih studija. Uzbuđen sam što ovakvi vrhunski sadržaji svjetske klase konačno dolaze u našu regiju.”

SkyShowtime će biti dostupan direktno korisnicima putem sajta: www.skyshowtime.com i putem aplikacije SkyShowtime na on Apple iOS, tvOS, Android uređajima, Android TV, Google TV i LG TV.

U Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji, SkyShowtime će moći da se strimuje po cijeni od 5,99 € mjesečno. U Bugarskoj, servis će biti dostupan po cijeni od 3,99 € mjesečno.

SkyShowtime će se proširiti i na Albaniju, Češku, Mađarsku, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumuniju i Slovačku u februaru 2023.

