GOST EMISIJE ME JE NA KVARNO ISPIPAO! Natalija nikad iskrenije od dešavanjima van kamere - "To su TEŠKE PRIČE!"

Natalija Simonović o emisiji "DNK" i dešavanjima pred, ali i iza kamere.

Natalija SImović, nekadašnja advokatica, a sada voditeljka emisije "DNK" na Pink televiziji u svojoj ispovesti govorila je o dešavanjima koje je narod imao prilike da vidi, ali i one koje nikada nisu emitovane.

Jednom prilikom se osvrnula na strašnu tragediju kada je snimanje emisije bilo otkazano jer je, kako je rekla, muž pretukao ženu do te mere da je jedva ostala živa, a sada govorila i o svemu što je ona doživela prilikom stvaranja ovog programa. Otkrila je sa čime se sve sreće tokom snimanja sa raznim učesnicima, na kakve je priče naišla, ali i kakve je komentare dobijala.

Mnoge scene iz epizoda u kojima se dešavaju razni lapsusi učesnika postanu kasnije hit na društvenim mrežama. Natalija priznaje da je njoj jedna od najsmešnijih situacija bila ona kada ju je Deda Moša ščepao i počeo da je pipka pred kamerama, ali je istakla da je bilo i dosta dirljivih životnih priča koje su joj izmamile suze i duboko je potresle.

"Najkomičnija scena na snimanju emisije DNK mi je epizoda s Mošom. Svima su smešne scene kad učesnici u emisiji prave lapsuse, ali bilo je mnogo situacija u kojima mi ih je bilo žao. Znate, to su teške životne priče iako se, na kraju, svi zalepe za te lapsuse kad neko izgovori", rekla je voditeljka na početku razgovora, pa kroz smeh nastavila:

"Pričali su mi da su mi oči kurvanjske, čovek, deda Moša me je u toj epizodi ispipao kad je počeo da me grli, sasvim spontano. Međutim, tu u emisiji nema ništa namešteno i zato i ide takav program. To i jeste dokumentarni program. Upadamo ljudima u kuće s upaljenim kamerama i tako počinje snimanje. Nikada ne pripremam pitanja, samo puštamo da život ispriča svoju priču i kopamo okolo gde učesnici hoće da slažu. Bilo je i neprijatnih situacija. Terali su nas iz dvorišta kao kokoške. Takmičar tera ženu, pa i mene s njom! Nikad nije dolazilo do incidenata, na sreću, ali ima svega", objašnjavala je.

"Plakala sam mnogo puta, teško mi je palo kad je jedna devojka pričala da ne zna da ima snajku u kući da je silovana u domu u kom je bila kad je bila dete. Nisu znali da je vođen postupak protiv čoveka koji je to uradio. To su moje prve suze pred kamerom, koje nisam mogla da savladam. Posle je jedna žena smatrala da su je slagali da joj je dete umrlo, a u stvari su ga ukrali, i da je 15 godina kasnije srela devojku za koju je mislila da joj je ćerka. Obe su bile ubeđene u to kad su se našle. Ima baš teških stvari. Idem na svako snimanje punim srcem i zato mi se ljudi toliko otvaraju kad snimamo."

Voditeljka tvrdi da nije grabila da se nađe u toj ulozi, već je posao sam došao do nje.

"Posao me je sam našao. Dala sam otkaz u advokatskoj kancelariji jer nisam bila zadovoljna znanjem koje sam tamo mogla da dobijem. Dok sam tražila drugi posao u pravu, našao me je ovaj. Nadam se da me neće zaobići ni neka uloga u nekom projektu", priča Natalija i dodaje:

"Kad sam počela da vodim emisiju, povukla bih se da me ljudi nisu odmah prihvatili na početku. Da se nisam dobro uklopila, ne bih bila tu evo već pet godina. Nisam se nikada trudila da preuzmem format i da iz njega izađem ja, kao bitnija od same emisije, i mislim da je publika to odmah shvatila. Nisam ja drugačija privatno u odnosu na to kad se upale kamere. Da bi neko bio duhovit, mora da bude inteligentan. Imam dovoljno godina da sam iskrena prema sebi, nekad sam mangup, nekad sam dama, nekad neko ko voli da uči, pa hoće da bude i iza kamere. Nisam imala predrasude o emisiji DNK jer sam gledala nekoliko epizoda pre toga. Moja koleginica je mene videla kao nekog ko bi to odlično vodio, tako da smo postigle dogovor i krenuli u rad. Svi na Pinku su dali zeleno svetlo i eto mene pred kamerama. Kad sam došla da budem deo ekipe, sve je bilo haotično. Rekli su mi: 'Hajde da probamo da vidimo kako ide', međutim, sve je ispalo dobro i tako smo počeli da radimo."