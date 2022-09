ŠOK PRED POČETAK - DALILINA KUMA ULAZI U ZADRUGU?! Honorar je ne zanima, bivši učesnik joj rekao da ODMAH potpiše ugovor

Dalilina vjenčana kuma Gordana, koju je publika upoznala tokom emisija, dobila je poziv za učešće u Zadruzi 6.

Izvor: YouTube/HYPE2 TV

Vjenčana kuma Dalile Dragojević, Gordana Vasić, o kojoj se nakon završetka pete sezone Zadruge i Dalilinog razvoda od Dejana Dragojevića i te kako pričalo i pisalo, dobila je ponudu za učešće u Zadruzi 6.

"Iskreno, bila sam u kupatilu kada je uslijedio poziv s nepoznatog broja. Pomislila sam da me ponovo zove neko da me uznemirava, međutim, nije bilo tako. Predstavili su se i pitali da li sam zainteresovana da uđem u Zadrugu. Nisam se nadala tome, ipak ja nemam nikakvu vezu, niti sam izrazila želju za tim prilikom uključenja u emisijama kao neki, ali mi je drago. Dogovorili smo se da preko vikenda razmislim, a u ponedeljak dođem na razgovor, gdje bismo se dogovorili oko svih detalja", objasnila je Gordana.

"Odlučila sam da odem na razgovor, a da li ću ući i dalje razmišljam. Ne zavisi to od honorara, ja imam vrlo dobra primanja, pa mi se ni ne isplati da ulazim za male pare", poručila je i otkrila čega se najviše plaši.

Izvor: YouTube/HYPE2 TV

"Ja sam neko ko ima lijep, normalan život. Ne znam da li sam spremna za sve borbe i ratove koji me čekaju ako uđem, a još uvijek ne znam ni šta mi se konkretno nudi. Tamo se ljudi ili pretvaraju u đavole pa povilene ili se uvuku u sebe. Pet puta sam operisala nogu i ležala u bolnici zatvorena, tako da znam da mi to neće predstavljati problem. S Lepim Mićom sam već u ratu, započeli smo ga tokom emisije, a već imam i dosta hejtera, ali ima i ljudi koji me cijene", poručila je Dalilina kuma i otkrila da se odmah čula s Markom Đedovićem.

"Morala sam da ga pozovem, odmah nakon poziva. On mi je rekao da je u Cirihu i da možemo da se čujemo od ponedeljka. Ja sam mu rekla: 'Ali meni trebaš do ponedeljka! Molim te, kaži mi šta da radim!', a on mi je kao iz topa odgovorio: 'Ma, ulazi, bre, šta razmišljaš!'" ispričala je Gordana, pa otkrila da Marko ima problema sa kičmom zbog kojih često ide na masaže i rekla da misli da on neće biti dio Zadruge 6.