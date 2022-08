"STOKO, JE L' MOGUĆE DA SI TOLIKO JELA?" - Pevačica o višku kilograma: Tražim da ugase svetlo, da se ne vidi CELULIT!

Pevačica i nekadašnja učesnica rijalitija priznala je da ima problem s viškom kilograma.

Izvor: Kurir

Višnja Petrović koja je priznala da je bila u vezi s oženjenim gostovala je u emisji Puls Srbije na Kurir televiziji gde je navela da je jako kritična prema sebi i nije stala na vagu 10 godina.

Voditeljku Anastasiju Čanović interesovalo je na koji način pevačica toliko mnogo jede, a opet izgleda fantastično.

"Moja tajna je uzak struk, pa tako nekad vizuelno izgledam tako kada sam deblja. Uvek kuburim sa nekih 5 kilograma kao i svaka žena, to je najteže da se skine. Jako sam kritična prema sebi. Kakve ja uvrede ispred ogledala izgovorim to samo znaju moji bliski saradnici. Obično bude: 'Stoko jedna je l' moguće da si toliko jela, pa sad ideš da nastupaš'. Pa onda molim ljude da mi smanje svetla na bini da mi se ne vidi celulit. Mnogo volim da jedem, ali pravim neku kompenzaciju sa tim što sam veoma energična na nastupima", istakla je pevačica i navela da 10 godina ne staje na vagu i da joj to baš smeta.

"Sa vagom ne razgovaram već 10 godina. Čak i u slučaju da negde stanem na nju vadim se da je voda u pitanju i da sam otečena od dobrih namera", rekla je pevačica.

Višnju Petrović domaća publika prvo je zapazila 2007. godine u popularnoj seriji "Selo gori a baba se češlja", nakon čega je ušla u Zadrugu, a zatim i snimila nekoliko pesama. Jednom prilikom je na slavlju od gosta umesto novca dobila bakšiš u vidu sata marke "roleks".