JEZIVA TRAGEDIJA KOJU PETAR BOŽOVIĆ NIKADA NIJE ZABORAVIO: "Bilo je strašno preživeti njenu SMRT i sećanje je teško"

Život poznatog srpskog glumca Petra Božovića mnogi opisuju kao scenario za neki film, a malo kome je poznato da je jedna tragedija obeležila njegov život, te da je nikada nije zaboravio.

Izvor: TV Prva/screenshot

Slavni glumac retko priča o privatnom životu, a za MONDO jednom prilikom istakao da je "rastao kao siroče i da nije znao ni za oca ni za majku". Jedna strašna tragedija iz njegove mladosti ostala mu je urezana u sećanje, a poginulu devojku je često sanjao.

Petar Božović rođen je 1946. gdoine u Zemunu, majka mu je preminula, a oca su mu uhapsili i odveli u vreme Informbiroa, te on i brat završavaju u domu. Iz doma ga uzimaju ujaci, koji su, potom, takođe završili na Golom otoku pa je brigu o njemu preuzela žena za koju je rekao da mu je dala snagu za ceo život, tetka Vida, i odvela ga u selo kraj Kolašina gde je i pohađao osnovnu školu.

Sa nepunih četrnaest godina ponovo je došao u Beograd, kod oca koji je u međuvremenu odslužio svoj politički greh i oženio se po drugi put. Kako bi udovoljio ocu upisao je prava, a nakon nekih ličnih lomova otišao je u Pariz.

Posle lutanja i spolja i iznutra, rekao je jednom prilikom, vratio se odlučan da završi ako treba i tri fakulteta, te je na Filološkom upisao italijanski i španski, apsolvirao, a potom se obreo i na Akademiji dramskih umetnosti.

"Moja prva ljubav iz gimnazije, koja se nastavila i na fakultetu, poginula je. Mira Pešić. Bila je divna devojka. Išla je paralelno i u gimnaziju i u baletsku školu. Bilo je strašno preživeti njenu smrt. Čak mi je i sećanje teško. Kasnije sam je često sanjao, pa i dan-danas... Kada se probudim, kao da je živa... pa se čudim što je nema tu pored", rekao je Petar Božović u jednom intervjuu, te istakao da je posle toga otišao u Pariz gde je pokušao da pronađe utehu.

Slavni glumac se osvrnuo i na priče da je navodno preoteo ljubav Orsonu Velsu.

"Oženio sam se glumicom Marinom Koljubajevom. To je bila ljubav iz predstave 'Sladostrasnici Karamazovi' našeg profesora Predgraga Bajčetića u Ateljeu 212. Brak sa Marinom se završio jer nije htela da rodi drugo dete. Abortirala je. A ja sam hteo veliku porodicu. To su jednostavno bile dve koncepcije. Nažalost, tako je bilo", prisetio je on i dodao:

"Nisam preoteo Olgu Palinkaš Orsonu Velsu, pusti me toga! Nikada nikoga ni od koga nisam preotimao. Bio sam sa Olgom jedno deset godina, živeli smo u Los Anđelesu, Beogradu, Zagrebu... Onda je došao rat, a ljubavi za vreme rata uspevaju samo u lošim američkim filmovima".

Izvor: Kurir TV screenshot