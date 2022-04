ŠAKO POLUMENTA NIKADA ISKRENIJI: ZBOG NJIHOVOG "REACH-A", UDRI PO ŠAKU! (VIDEO)

U poslednje vrijeme mnogi mediji su pisali negativno o njemu, a on je odlučio da svemu stane na kraj i nama pokloni svoje povjerenje u nikad iskrenijem intervjuu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Naš poznati pjevač, Šako Polumenta, koji je svoju karijeru izgradio na velikim hitovima koji se uveliko i dan danas puštaju i slušaju, iz par navrata bio je na meti nekih medija koji su pisali o njemu u negativnom kontekstu, povezivali ga sa raznim "maloljetničkim aferama" i drugim neprimjerenim sadržajima. Za medije od tada nije davao izjave, ali je odlučio da svoje povjerenje pokloni nama i ispriča nam svoju stranu priče.

"Vi sankcionišete jednog čovjeka koji predstavlja jednu muzičku kulturu Crne Gore. Oni mene gledaju kroz "nedostaješ" i te priče "Šako se svukao itd.". Gledaj me kroz ono šta sam ja uradio na terenu", izjavio je pjevač i nadovezao se na priču o aferama, "Voditeljka Jeremićka budaletina jedna, da me tako proziva i da tako priča te laži, ja bih davno imao sankcije kako od roditelja, tako i od medija, tako i od zakona... Zbog njihovog "reach-a" i gledanosti, udri po Šaku!".

U razgovoru sa nama Polumenta nije krio ogorčenost i razočaranje prema crnogorskim medijima koji konstantno zanemaruju decenije njegovog truda i rada i načina kojim doprinosi Crnoj Gori i ističe da se ponosi svojim rodnim gradom i da svoje Bijelo Polje uvijek "nosi" u srcu.

Na pitanje kako komentariše vijesti u medijima da je izjavio da jedna ulica u Podgorici treba da nosi njegovo ime, uz osmijeh je odgovorio: "To sam rekao u revoltu kao: Oni da su svjesni koga imaju, oni bi dali ulici ime Šako Polumenta. Ne treba mi ulica, ja to prvi ne bih dao da se ulici da moje ime, šta će mi to."

Sve ovo ali i mnogo više pogledajte u čitavom intervjuu u video prilogu.

POGLEDAJTE VIDEO: