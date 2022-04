DRAGANA KATIĆ PATI ZBOG ODLUKE SINA BLIZANCA! Ranije je mogla često da ga viđa, a sada je to nemoguće!

Voditeljka Dragana Katić ne krije da pati zbog odluke sina, zbog koje ne mogu tako često da se viđaju.

Izvor: YouTube/NOVA S

Boban i Bojan Živanović, sinovi Dragane Katić, završili su fakultete i krenuli svako svojim putem. Boban je diplomirani inženjer arhitekture, dok je Bojan završio Fakultet političkih nauka. Voditeljka je blizance podizala kao samohrana majka i nikada nije krila koliko je čine srećnom i koliko je ponosna zbog uspeha koje postižu.

Ipak, nedavno je, u razgovoru za Story priznala da pati zbog Bobanove odluke da, po završetku specijalizacije u Berlinu, ostane da živi i radi u tom gradu.

"Ranije je mogao da doleti, s vremena na vreme, ali sada, otkako se zaposlio, to je nemoguće. Čekam da završim snimanje jer samo za vikend mogu da odem da se vidim sa njim", ispričala je Dragana.

Za utehu joj ostaje što je Bojan i dalje u Beogradu, a svakako uživa u činjenici da je rešio da nastavi njenim medijskim putem.

Kolege za Bojana imaju samo lepe reči, tvrde da je lepo vaspitan, vredan, profesionalan, a novinari su bili u prilici da ga vide na nedavno održanoj konferenciji za novinare Petra Graša, gde je vodio program.

Draganu je bivši partner ostavio još pre rođenja blizanaca Bojana i Bogdana, tako da je sinove sama podizala. On je kasnije preminuo.

"Odlučila sam sama da rodim decu, njihov otac je do određenog perioda učestvovao u njihovom odrastanju, kasnije manje, ali kontakti su uvek postojali. Deca su do poslednjeg dana sa njim bila u kontaktu, tu nema zbora. Nijednog trenutka nije bio bitan moj i njegov odnos, nego samo neispunjenje njegovih obaveza prema deci, ali to je bilo", rekla je Dragana jednom prilikom.