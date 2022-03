DRAMA U STANU BAROVACA: Ivan skupio stvari i otišao, Ksenija pokušala da skoči sa terase! Haos među ljubavnicima (VIDEO)

U rijalitiju Bar strasti se ne stišavaju.

Ljubav Ivane i Ksenije potpuno je van kontrole. Zbog njihovih svađa niko od barovaca ne može da bude miran jer oni ne biraju ni vreme ni mesto kada će započeti svoj rat. Finale rijalitija se bliži, i u nedelju od 21.15 sati možete gledati ko će izaći bogatiji sa 30.000 evra, a baš zbog toga poslednjih dana situacija je sve komplikovanija među takmičarima.

Nakon drame koja se odvijala u stanu barovaca, Ivan je odlučio da spakuje stvari i izađe. On je noć proveo na poslu, spavao je u Baru jer nije želeo da bude u blizini Ksenije.

Pre nego što je krenuo iz stana sa stvarima, besno je govorio:

"Ja sam uvek bio čovek, ali ne možeš da budeš čovek prema ljudima koji nisu ljudi prema tebi, koji ne znaju da poštuju neke stvari. Sad ću da radim ono što treba, kao slobodan čovek, a ne da se bakćem oko nebitnih ljudi", govorio je, a onda se okrenuo i izašao.

Nakon toga Ksenija je izašla na terasu, gledala za njim a kada je Marko naišao, iscenirala je da želi da skoči sa terase. Naravno, Marko ju je sklonio, a ona je za krivicu svalila na Ivana.

"On će me razbiti ovde, on je lud", govorila je.

