NIJE ME SRAMOTA! Barovci posle žestokog SEKSA pred kamerama bez BLAMA - "Posle j**anja nema kajanja" (VIDEO 18+)

Dejana i Aleksa dobili su informaciju da je njihov seks u Baru osvanuo svuda.

Njih dvoje su imali žestoku akciju pred kamera i to prvo pod tušem, a zatim i u krevetu. Gost Bara im je saopštio da su postali zvezde dana, a Aleksa nije verovao da je kamera uhvatila i njihovu akciju pod tušem.

"Baš se tako vidi, bili smo pod jorganom", rekao je Aleksa, a onda su ga podsetili na tuš kabinu.

"Ne s*ri... uopšte nisam razmišljao o tome", iznenadio se on, pa upitao kako izgleda - dobro ili smešno.

"Ne stidim se nije me blam, ni sramota. Nije to nešto prvo što se videlo, već su postojali neki snimci, ne ovako javno, ali znalo se za to, kružilo je", poručio je Aleksa, a Dejana je dodala:

"Boli me uvo posle j**anja nema kajanja".

"Malo mi glupo zbog Dejaninih samo", dodao je Aleksa na kraju.

Pogledajte kako je izgledala žestoka akcija pod tušem:

