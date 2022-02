PRED BAROVCIMA JE PAKLENA NEDELJA - ŠOK ZAPLET I ZADACI! Uvedene 3 smene, izabrana 3 tima, a NOVI VOĐA se hvata za glavu

Ova nedelja razlikuje se od svih prethodnih, jer su barovci izbačeni iz komfor zone!

Rada i Rade Vasić odlučili su da ostanu s barovcima još nedelju dana, a njih dvoje su izabrali novog vođu. Kako su otkrili, izbor je bio lak, a odluku su doneli nakon što im je menadžer Nenad saopštio da je ova nedelja na njima.

Presudili su da ovonedeljni vođa bude Davor Dermanović.

"Videli smo da je on pravi za to da bude vođa. Naša odluka je da to bude Davor, sretno! Koliko smo mi primetili, radnik si i spreman si za sve, i za koktele i za posluženje", obrazložili su Vasići.

"Nisam ni slutio, nadao sam se da će to biti neko drugi. Mrzim te stvari, sad da se mačujem s njima...", rekao je Davor, koji nije baš bio oduševljen novom titulom.

Menadžer mu je saopštio da ga čeka paklena nedelja, mada ovo nije prvi put da se Davor našao u ovoj zahtevnoj ulozi budući da je već bio vođa, ali zajedno sa Sanjom.

"Iskreno te molim da ovo ozbiljno shvatiš i da nemamo problema kao prošle nedelje", rekao mu je menadžer Bara Nenad, a Davor je obećao da će se potruditi da ispoštuje sve.

Ova nedelja u rijalitiju se razlikuje od svih dosadašnjih, jer neće biti dva tima, već tri - Davor će biti vođa jednog, Rada drugog, a Rade trećeg tima. Osim toga, ove nedelje je u Baru uvedena i treća smena! Zaplet je to što ekipe neće raditi zajedno u smeni, pa će barovci biti izbačeni iz komfor zone.

