SMEĆE JEDNO! DAM JOJ 200 €, ONA ODE DA SE J*BE! Ša otkrio sve o tajnom viđanju Tare i Vuka Moba - "Otresao je" 

Nenad Aleksić Ša pobijesneo je zbog Tare Simov te joj je svašta rekao pred ostalim ukućanima.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Zadruga Official/printscreen

U Zadruzi je došlo do rasprave Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

Tada je u afektu, Ša progovorio o njenom odnosu sa Vukadinom Gojkovićem, Vuk Mobom, a podsjetimo, spekulisalo se da je Simova bila intimna sa reperom.

"Smeće jedno, kompleksašice jedna, lažovčino, svima pričaš kako hoćeš da me eskiviraš, smeće jedno. Što se borim za tebe, a blatiš me pred milionima. Šta sam ti ja ovdje? Je l sam ti ker? Šta sam ti? Marš bre, da bi sjutra otišla drugima da se nabijaš na k**ac, kao onaj snimak, prste da nabijaš u usta, to si bre ti", vrijeđao je Ša.

"To si ti. Ti popiješ i tu se vidi ko si ti! Smeće jedno. Dam joj dvesta eura, ode izađe, potroši pare i ode j**e se. Hoćeš i to da pričam? P**ka ti materina. Ono veče si uveče otišla sa Vukom. Lik još napisao pjesmu da te j**ao, to veče kačite storije. Normalno, otreso je, p**ao po njoj, sv**io po njoj, brate ko zna šta joj je uradio i boli ga k**ac", nastavljao je Nenad.