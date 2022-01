ZNATE LI KO JE LJUBIŠA BAČIĆ BAJA? Gledali smo ga u "Boljem životu", obožavali u crtaćima, a u jednoj stvari je bio PRVI

Ljubiša Bačić Baja napisao je naslovnu numeru za seriju "Bolji život", igrao je u njoj, ali i još mnogo toga, dok je u jednoj stvari bio prvi na našim prostorima!

Izvor: YouTube/Leon Kennedy

Ljubiša Bačić Baja bio je čovek sa mnogo talenata, ali nažalost javnost zna jako malo o njemu!

Upravo on je napisao naslovnu numeru za seriju "Bolji život", koju je otpevao Dado Topić, u kojoj se kaže da "nešto ipak tu ne štima, život nije loto", a upravo on igra štimera klavira pomenutoj seriji! Bitno je znati i još mnogo drugih stvari o Ljubiši Bačiću, kao ta da smo ga svi slušali u nekim od omiljenih crtaća, ali i da je u jednoj stvari bio prvi na našim prostorima!

Ponosni Sokobanjac rođen je u ovom mestu 1922. godine i iako je u Nišu pohađao gimnaziju, a posle rata otišao za Beograd, nije zaboravio rodni kraj i uvek je isticao odakle je, takođe je svoje pesme i priče pisao na dijalektu koji se koristi u Istočnoj Srbiji, čak upozoravajući čitaoce da ne kupuju knjigu ako će da se posle žale kako je slabo razumeju. U prestonici je prvo radio kao novinar na Radio Beogradu, pa se prebacio na glumu, takođe se bavio muzikom u to vreme i izvodio francuske šansone i romanse.

Rad s decom i za decu mu je bio posebno bitan, to je krenulo još od RB dana kad je spremao dečije radijske predstave, a i kasnije se istome vratio na televiziji u "Na slovo, na slovo", "Hajde da rastemo", "Hiljadu zašto" da bi posle došao do dela karijere po kom je verovatno ostao najprepoznatljiviji, u pitanju je pozajmljivanje glasova crtanim junacima.

Izvor: YouTube/Leon Kennedy

Stara dobra sinhronizacija, u tihom tonu se još sasvim solidno čuje originalni glas na engleskom, a preko njega nešto jače, svakako dovoljno jako za raspoznavanje idu Nikola Simić, Đuza, Nada Blam i ostali, ali ide i Ljubiša Bačić. Vrlo prepoznatljiv glas, malo okoreo, pevljivo grub i rastegnut, Bačić je blistao kao petao Sofronije, takođe i kao Badža (ili Kvrga) iz "Popaja", nekoliko likova iz "Nindža kornjača", Elmer Davež itd, naravno tu se mora izdvojiti i "Laku noć, deco" u kom je isto bio nezamenjiv.

Dakle, pisao je, pevao, sinhronizovao, glumio u teatru, ali je bogami dosta glumio i pred kamerom. Ukupno 65 uloga što na filmu, što na TV-u, u ona dela koja nismo pomenuli spadaju "Diližansa snova", "Više od igre" (bio pop u oba), "Vruć vetar" (dve omanje uloge), "Povratak otpisanih", "Nešto između", "Doktorka na selu", "Korespodencija" i još mnogo toga.

Sve su to samo isečci njegovog rada koji je stvarno impresivan, a još jedan interesantan podatak je svojevremeno otkrio.

Izvor: YouTube/Leon Kennedy

"A znate li da sam ja prvi pevač kod nas koji je pevao na televiziji? To je bilo pedesetšeste, pedesetsedme, gore, kod Cvetkove mehane, na smederevskom putu. Tamo je bio kao neki improvizovani studio, u barakama. Televizori su bili postavljeni samo na nekim uličnim raskrsnicama, niko još nije imao televizor. E, ja sam pevao svoju šansonu Pesma o pertli. Pratio me na harmonici Duško Radetić. Posle je to ušlo kao pitanje u jedan od onih kvizova. I taj je čovek znao: prvi je pevač bio Ljubiša Bačić!", ispričao je u jednom intervjuu.

Stihovi za "Bolji život" su klasik, međutim i pesma "A ja bez tebe" koju je posvetio Mileni Dravić (otpevala Viktorija) je takođe poznata.

Legenda Ljubiša Bačić zvani Baja rođen je 30. decembra pre 99 godina, a preminuo je 24. marta 1999.