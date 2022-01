LUKA POSLE OTKAZA O SUKOBU S MENADŽEROM BARA - Ovo iskustvo mi znači za karijeru! Astrološkinja otkriva: "Vrati će se"

Izbačeni učesnik Bara, Luka Pavlović bio je gost, ali i glavna tema Pulsa Bara na Kurir televiziji.

Izvor: Kurir TV printscreen

Kristijan Golubović bivši zadrugar, Ružica Kralj astrolog i Luka Pavlović bivši barovac bili su gosti Pulsa Bara.

"Sanjao sam već da ću ja biti taj koji će biti izbačen. Mislim da sebe nisam prikazao u lošem svetlu bar što se tiče ugostiteljstva. Ništa ne bih menjao od početka do kraja. Ovo sam bio ja čak i tada kada sam bio slab", rekao je Luka i dodao:

"Imam neke moralne vrednosti. Nagrada od 30.000 evra mi ne znači toliko. Ali sva ova iskustva mi znače za karijeru. Radila je neka pozitivna trema u tom trenutku dok je izbacivanje trajalo", rekao je Luka.

Bivši učesnik Bara istakao je da je ovo bio preveliki zalogaj za njega i da je ceo taj pritisak uticao na to da se desi onakav incident sa Bar menadžerom.

"Kada neko radi dugo preko nema pravu sliku o tome kako to izgleda ovde. Ja sam pokušao da radim sa ljudima koji nikad nisu pokušali da rade kao barmeni ili uopšte u ugostiteljstvu. Dao sam sve od sebe da zaživi, ali taj prvi utisak koji su pokazali oni su shvatili da je to možda i poslednji. Ja nisam osoba koja krade i ne može neko to da mi kaže, pa ni Bar menadžer", rekao je Luka.

Ružica je otkrila da ovo nije kraj što se tiče Luke i da će on imati svoj povratak u Bar.

