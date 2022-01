Jedna od najkontroverznijih učesnica Bara na Kuriri televiziji dobila je neprijatne vijesti koje se tiču njenih porodičnih odnosa.

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Sanja Jakšić saznala je da je se otac odrekao, te se požalila cimerima iz rijalitija. Kako im je objasnila, tu informaciju je dobila od jednog posjetioca Bara. Sam razlog za ovakvu njegovu odluku nije navela, pa je nepoznato zbog čega je Jakšićkin otac ljut na nju.

"Čula sam da je zabranio da mi se pominje ime. Žao mi je što je takva situacija i što je do toga uopšte došlo. Kad se Bar završi, vidjeću o čemu se radi, a to tada neću da se opterećujem time. Znam zašto sam došla u rijaliti i trudiću se da ostvarim svoj cilj", rekla je Sanja i dodala:

"Ne može ništa da me poremeti, mentalno sam jaka, sigurna sam da će se sve riješiti kad izađem. Razgovaraću sa ocem kad izađem, naravno, ako on to bude želio. Čudno mi je što je zabranio da se moje ime pominje u kući, ne znam šta je moglo toliko da ga naljuti".

Jakšićeva je jedna od najkontroverznijih učesnica u Bara. Od samog starta je govorila o svom seksualnom opredjeljenju i da je privlače žene. Otkrila je da je u vezi sa ženom i da nema problem s njom da se ljubi u javnosti, ali izgleda da je na nju zaboravila, pa je od samog početka bacila oko na Sofiju Unu, a zatim je imala vrelu akciju u spa-centru s Lukom Pavlovićem i Majom Kovačević, da bi se poslednjih nekoliko dana okomila i na Dejanu Deletić, s kojom je spavala u krevetu.

Možda se baš ovakvo ponašanje ne dopada njenom ocu, pa je to razlog zbog kojeg je ljut na ćerku.

Vidi opis OTAC JE ZABRANIO DA MI SE POMINJE IME! Učesnica Bara se požalila cimerima - Čula neprijatne vijesti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 14 14 / 14

Pratite Bar i na društvenim mrežama - Instagram, Facebook i YouTube!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 25 u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori, kao i na aplikaciji Arena Cloud. Na sajtu kurir.rs dostupan je live stream, kao i gledanje epizoda nakon emitovanja.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zarađenog i žive - da plate komunalije, stan i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 eura, takmičari će morati da postave Bar na noge, jer je to potpuno novo mjesto u centru Beograda. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposjećeniji kafić u gradu.