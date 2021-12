OVO JE DEČKO TAKMIČARA BARA! Otkrio detalje njihovog odnosa i želi svadbu sa Slobom u rijalitiju

Dečko jednog od učesnika Bara otkrio je da je upravo on inicirao njegov ulazak u Bar, te da bi bilo zanimljivo da se tamo venčaju.

Učesnik Bara Slobodan Romić, već u svom profilu je istakao da je gej. On je rekao da ima dečka u Hrvatskoj, a mi vam otkrivamo da je u pitanju Mihael Žganec iz Osijeka. On je bio i inicijator da Slobodan uđe u rijaliti, što je potvrdio u intervjuu za Kurir.

"Sviđa mi se Bar, zanimljivi su kandidati, baš je neobičan šou. Zanimljivo je što ljudi mogu da dolaze. Dobro je što će biti otvoren bar, ljudi će raditi", rekao je Mihael i dodao:

"Iskreno, ja sam mu poslao link za Bar, ja sam bio inicijator da se prijavi za taj šou, a on je pristao. Bio je malo nesiguran u smislu da li će proći selekciju, ali ja sam znao da hoće".

Kako će ti pasti razdvojenost? Ako ostane do kraja, tri meseca nećete biti zajedno.

"Kratko smo u vezi, ali je ipak ovo odvajanje šok. Čim su javili da je prošao, odmah sam pomislio, a, joj, nećemo se moći ni čuti ni videti. Bio je šok, ali verujem da će sve to biti dobro, da neće biti nikakvih problema".

Kako ste se upoznali, od kada ste zajedno?

"Upoznali smo se polovinom oktobra preko zajedničkog prijatelja. Nismo dugo zajedno. Ja živim u Osijeku, on je u Molu u Vojvodini. Išao sam u Novi Sad da s vidimo".

Kako misliš da će ga ostali prihvatiti s obzirom na to da je homoseksualac?

"To je mač s dve oštrice, ali ja podržavam reči pevača Bože Vreće, ako se ti nametneš svojom pozitivnom energijom, ljudi će te prihvatiti. Trebaš biti svoj, naći sebe. On je veoma sposoban za svaku komunikaciju s ljudima, ne bi trebao da ima problem sa ostalim takmičarima".

Jeste li imali nekih problema s ljudima od kada ste ušli u vezu?

"Ne, nismo. Bili smo u Novom Sadu, išli smo napolje, stajali smo jedan pored drugoga i cokili se par puta, ali niko nije ništa komentarisao".

On kaže da mu je cilj, ako pobedi, da se venčate.

"Ja jesam romantična duša, ali sam realan po pitanju svega u životu. Živim od trenutka do trenutka. Nas dvojica smo u tom nekom điru, meni je uvek lepo napraviti nešto što je specifično. Nisam tip koji je konvencionalan skroz u tim stvarima, pa mora da se radi malo drugačije. A pošto je on u rijalitiju, mislim da bi bilo zanimljovo da to bude tamo i javno. U Hrvatskoj je, inače, dopušteno da živimo zajedno, za razliku od Srbije", istakao je Mihael.

Da li si ljubomoran? Misliš li da može da baci oko na nekoga u rijalitiju?

"Nisam, ali u životu može svašta da se desi. Ja se ne opterećujem tim stvarima, bitna mi je pozadina priče. Nisam ljubomoran tip i nikoga ne možeš da zadržiš na silu, ako on želi da ode".

Da li bi mu oprostio prevaru?

"Bih. Sve stvari se mogu rešiti, a naučio sam da u životu ako stvari ne idu, onda ne idu. Bitno je zbog čega je neko nešto napravio, možda je nesrećan, onda veza ne može biti dobra. Drugo je to ako se nešto desi u momentu".

Jesi li u kontakstu s njegovom porodicom?

"S roditeljima nisam, ali jesam sa sestrom. Razmenili smo brojeve telefona. U kontaktu sam s njegovom najboljom prijateljicom".

