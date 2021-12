BOJANA RISTIVOJEVIĆ SMRŠALA 15 KILOGRAMA: Voditeljka GRMI dva i po meseca posle porođaja! Otkrila trikove ali i jelovnik

Voditeljka je odlučila da otkrije javnosti kako je uspela da liniju dovede do savršenstva za kratko vreme.

Bojana Ristivojević porodila se pre dva i po meseca, a od porođaja do danas smršala je čak 15 kilograma. Voditeljka je uspela svoju liniju da dovede do savršenstva, a kako kaže, to nije samo zahvaljujući aktivnosti bebe Mitre već i navikama u ishrani.