DEJAN OPROSTIO SVE DALILI: Grlio je, priznao da je izgubio ponos, rekao da je voli a onda je u sobu uleteo Car (VIDEO)

Dejan i Dalila Dragojević ponovo su se osamili i pokazali da se bliskost između njih nije izgubila.

Dalila i Dejan Dragojević ponovo su se jutros osamili, grlili se i jedno drugom pričali lepe reči. Dalila je bila slomljena a Dejan je iskoristio priliku kako bi joj se ponovo približio.

"Ti znaš da te volim. Ja ti želim najbolje. Pitaj me, ja čut i reći. Izgovori, ni u najgorim trenucima ti nisam želeo ništa loše, ni sad ti ne želim loše. Pitaj me šta te zanima. Pitaj me, ja ću ti reći", rekao je Dejan.

"Ništa, preživeću ja sve ovo", odgovorila je Dalila.

U jednom trenutku vrata pušaonice su se otvorila, a na njima se pojavio Filip Car. Međutim, čim je video šta se dešava, Filip se okrenuo i zatvorio vrata.

Dejan i Dalila dugo su razgovarali, a ako je suditi po njihovim rečima, par je na korak od pomirenja, a Dejan je već sve oprostio.

"Sve ću preživeti, samo jedno neću. Ideš preko sebe, preovladava ti ponos", govorila je Dalila.

"Ne, ja sam ponos izgubio", rekao je Dejan.

Dalila je zatim zamerila Dejanu kako se vodi tuđim mišljenjem, a za svoje pogrešne situacije imala je izgovor da nije imao ko da je posavetuje.

"Ja sam tebe savetovao, a sebe nisam. Onda si došla ovde, svi su ti bili bolji. A kad si izgubila mene, izgubila si sebe. Treba da budeš svesna razgovora sa mnom, to je privilegija", govorio je Dragojević, a onda se u sve umešao Krle koji nije mogao da ostane nem pored ovakvih reči i svega što je video.

"Dejane, štagod da je uradila, uradila je jer nema mozga u glavi. Možda joj se vratio mozak", rekao je Krle.

"Sad kad izađemo odavde, napravićeš mi sendvič, a onda ćeš da doneseš sok. Onda ćeš doći da me pokriješ, pa ćeš me ujutru probuditi. Ja ću da spavam, ti ćeš da me probudiš", pričao je Dejan.

"Ti bi to voleo, ja nisam marioneta tvoja na koncima", poručila je Dalila.

