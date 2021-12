POSLE RATA U BOSNI ZAVRŠIO U LUDNICI: Proživeo golgotu, a o njegovim scenama silovanja iz "Nečiste krvi" bruji region

Uzdrmao je region scenama silovanja, a niko ne zna kroz kakav pakao je glumac prošao.

Izvor: Printskrin, Youtube/rtvranje

Glumac Feđa Štukan u seriji "Nečista krv - Greh predaka" glumi albanskog razbojnika Kolju, a poslednjih dana digla se bura oko scene silovanja u kojoj Albanac Kolj (Feđa) siluje Tašanu (Anđela Jovanović), nakon što Hadži Trifun pristane na otmicu svoje snahe zarad položaja i života svoje porodice. Brutalne scene nikog nisu ostavile ravnodušnim, a i sam Feđa rekao je da su mu teško pale. Međutim, retko ko zna Feđinu životnu priču i koliko bola je prošao.

Ovaj Sarajlija poznat je i u Holivudu, zbog uloge u filmu Anđeline Džoli, "U zemlji krvi i meda", a kako je rekao, upravo on je njenom suprugu Bredu Pitu poslao rukopise svoje knjige "Blank" po kojoj je i snimljen film.

Ti rukopisi koji govore o Štukanovoj čudnoj i neobičnoj životnoj priči trebalo je isprva da budu samo predlog scenarija za film, što je lično bila ideja i Bred Pita, ali je nakon toga, reč po reč, Štukan došao do čitavog romana. Nedugo potom, knjiga je postala jedna od najtraženijih, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, dok je glavni razlog za takav uspeh iskrenost glumca koji se nije stideo da u knjizi napiše sve o svojoj neverovatnoj sudbini, odnosno o svom iskustvu u ratu, boravku na psihijatriskoj klinici, borbi sa zavisnošću od heroina, životu u Nemačkoj.

Sarajevski glumac svojevremeno je široj publici ispričao detalje o svom boravku na ratištu, ali i boravku u ludnici.

"Bio sam snajperista, pucao sam u jednog čoveka da ga ubijem, na drugoj strani. Bio je vedar dan, on je stajao na brdu, iza leđa mu je bilo nebo, mogao sam ga dobro videti golim okom, bio je nekih 500 metara otprilike daleko od mene. Ispalio sam 5-6 metaka, snajper nije bio dobar i prestao sam da pucam. Tu noć sam imao noćne more od toga što sam uradio. Po svom ubeđenju sam stopostotni pacifista, i takve situacije su me dovele do toga da prestanem ceniti ne samo svoj život nego bilo čiji", rekao je ranije Feđa a onda otkrio kroz šta je prošao tu noć.

Izvor: Printskrin, Youtube/This and That Productions

"Razmišljao sam tu noć i došao do odluke da više nikad neću pucati ni na koga, bez obzira za šta, za čije pune džepove, politiku, bilo koju veru, naciju, znači ja više nikad neću uzeti pušku da se borim u ratu, osim u slučaju samoodbrane", rekao je.

Da je ova situacija ostavila velike posledice na njegov život govori i to što je posle toga završio u ludnici.

"Posle toga sam proveo godinu dana u ludnici, posle toga viša lekarska komisija me oslobodila vojske i tako sam pred sam kraj rata otišao u Nemačku", zaključio je Feđa u svojoj ispovesti za Fejsbuk grupu "Sarajevo za svu raju i cijeli svijet".

Pogledajte scene o kojima će se dugo pričati: