KIKA JE DOKAZ DA MLADI MORAJU DA RADE NA SEBI: Jovana Jeremić o građenju samopouzdanja i opasnosti društvenih mreža!

Voditeljka je objasnila kako se gradi samopouzdanje, ali i kakve stvari roditelj danas treba da preduzme kako bi zaštitio svoje dete.

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/printscreen/kikax3

Tragična vest o smrti Kristine Kike Đukić uzdrmala je javnost. Mnogi mladi ljudi i poznate ličnosti oglasili su se i priznali da su i oni doživljavali torturu na internetu, a glumac Nikola Kojo napisao je poruku nad kojom sve generacije treba da se zamisle.

Voditeljka Jovana Jeremić je za Mondo progovorila o ovom tragičnom gubitku, otkrila da i sama dobija razne poruke, ali i uputila važne reči mladim ljudima i njihovim roditeljima.

"Raznih poruka dobijam ali ja stvarno to ne čitam jer baš imam izgrađeno samopouzdanje na bazi svojih kvaliteta i onoga koliko sam radila na sebi. Dakle, rad na sebi je najvažniji da bi imao ono pravo samopouzdanje koje je neophodno da bi mogao da podneseš i dobre i loše komentare. Jako mi je žao što se to dogodilo toj devojci, ali to je negde i dokaz da mladi moraju mnogo da rade na sebi, da ne treba nikad da žive sami. Ja nikad u životu nisam živela sama, mislim da je samoća veliki okidač za mnoge probleme u životu, i da budu svesni sebe i svojih kvaliteta, da imaju sa temeljem izgrađeno samopouzdanje, a ne naduvano samopouzdanje kao balon koji kada probušiš ne ostane ništa. Davno je još poznato da baloni koji su naduvani helijumom lete visoko, ali ne zaboravite da je to samo helijum, kada nestane, nema ni balona. Prema tome, potrebno je leteti na bazi krila a ne na bazi gasa jer krila zauvek ostaju. Ko razume, shvatiće šta sam htela da kažem", rekla je Jovana.

Kako je i sama roditelj, svesna je da deca moraju da se upoznaju sa tehnologijom, ali i da je na roditelju kako će to kontrolisati.

"Roditelji moraju da razviju mehanizam kako će da kontrolišu svoje dete. Mi živimo u digitalnoj eri i nemoguće je zabraniti korišćenje društvenih mreža, i ne treba se uopšte postavljati da zabranjuješ detetu ali moraš da kontrolišeš i moraš detetu da budeš prijatelj, da se baviš svojim detetom", zaključila je Jovana za Mondo.

Podsetimo, Kika Đukić je bila jedna od omiljenih srpskih gejmerki, jutjuberki i influenserki među mađom populacijom. Rođena je u Beogradu, imala je samo 21 godinu i bila je jedna od retkih devojka gejmerki kod nas, a u martu 2015. godine pokrenula svoj Jutjub kanal na kome je svakog dana postavljala klipove na kojima je igrala jednu od popularnijih igrica. Ona je danas sahranjena na Lešću, a opelo su držala dva sveštenika.