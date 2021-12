POLUDELA KAD JOJ JE IZGOVORIO OVE REČI, GAĐALA GA, OBEZBEĐENJE JE JURILO PO SOBI: Kažnjena hitnom odlukom - novi skandal

Marijana Zonjić je odlukom Velikog šefa kažnjena u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Između Krleta i Marijane Zonjić, koja je i ranije bila agresivna, izbio je žestoki sukob, posle čega se oglasio Veliki šef i saopštio odluku koja je donesena.

Po hitnoj odluci, Marijana je kažnjena dvonedeljnim honorarom zbog, kako je navedeno, agresivnog i nedoličnog ponašanja.

Njih dvoje su već danima pokazivali međusobnu netrpeljivost, a Marijana je sada nasrnula na Krleta, pa je reagovalo i obezbeđenje.

"Ajde, smrdomu**ć! Zna moj tata vrlo dobro zbog čega te privodio u stanicu, i tebe i one koje sam spminjala", provocirala ga je Marijana.

"Kunem se da ću da je dovedem do toga da me udari, pa da je izbace! Makni mi te ruke s mene", rekao je Krle i dodao da će je maltretirati svakog dana, pa ju je pljunuo, da bi mu se nakon toga Marijana unela u lice, a on njoj uvrnuo ruku.

Nastavili su sa sukobom u spavaćoj sobi, a kada je on Marijani spomenuo majku gađala ga je čizmom.

"A tvoja mama što je pu*ila ku*ac mojim drugovima?", rekao je, posle čega je ona poludela.

Pogledajte snimak: