TERA MUŽA DA JE VARA, A RAZLOG JE ŠOKANTAN: "Kad sam mu to predložila, mislio je da je zamka!" (VIDEO)

Žena iznervirala mnoge svojom izjavom da uživa u tome što je muž vara!

Izvor: Roman Samborskyi/Shutterstock.com/Tiktok/amy_ponduk

Prevare u vezi ili braku danas su sve češće, ali teško da ćete čuti da neko voli što ga partner vara. Međutim, jedna žena izjavila je upravo to i zapalila društvene mreže!

Britanka Ejmi Pond (25) na TikToku je svojim pratiocima priznala da uživa kada je muž vara, te da je "najviše uzbuđuje osećaj poniženja kada joj saopšti da je bio sa ženom koja je u krevetu bolja od nje"!

"Uzbuđuje me kada on uživa u drugim ženama", ispričala je Ejmi na TikToku. "Jednostavno me pali poniženje i ljubomora i teško mi je da objasnim zašto mi se to sviđa. Uzbudim se kad me ponizi pričama da je neka žena bolja od mene, strastvenija u krevetu… To mi se iz nekog neobjašnjivog razloga sviđa".

Ona kaže da to što njen suprug spava sa drugim ženama ne smatra preljubom.

"Ne smatram da me vara. On nije nepošten prema meni, znam sve šta radi, s kim je i gde je. Nemam želju da to gledam i učestvujem u tome, ali uživam kada dođe kući i prepričava mi šta je radio, kako mu je bilo, kada mi opisuje intimne odnose sa tom ženom i kaže mi u čemu je ona bolja od mene. Pre bih to nazvala poligamijom, nego varanjem".

Njeni pratioci na TikToku su se interesovali kako je došla na ideju za tako nešto, pa su je pitali kako je to predložila partneru i kako je on reagovao.

Ejmi je rekla da se ne seća tačno kako mu je dala takvu ideju, ali da se seća njegove reakcije.

"Prvo je mislio da je to neka moja pakost ili zamka. Smatrao je da sam mu dala tu dozvolu da bih našla razlog da ga ostavim. Ali to nije bilo istina", ispričala je.

Pogledajte 01:11 Žena tera muža da je vara Žena tera muža da je vara Izvor: Tiktok/amy_ponduk Izvor: Tiktok/amy_ponduk

Ejmi kaže da ga je podsticala da se viđa sa drugim ženama.

"Čak sam mu napravila i profil na Tinderu. Znam da to nije za svakoga, jer je nastrano, ali smatram da bi partneri u monogamnim brakovima trebalo više da se opuste", poručuje.

Neke njene pratioce zanimalo je da li u tom slučaju i ona može da spava sa drugim muškarcima.

"Ne radi se o tome da li mi je to dopušteno, mene jednostavno ne privlači da spavam sa drugim muškarcima. Ne želim nikog drugog. Uživam u tome što moj muž spava sa drugim ženama i to je to", zaključila je.