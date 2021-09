BRAKOVI DANAS TRAJU KRATKO, A NEKADA PO 60-70 GODINA: Psihoterapeutkinja otkrila zašto i dala VAŽAN savet!

Psihoterapeutkinja objasnila zašto se brakovi danas brzo završavaju i gde ljudi greše, a dala i važan savet koji će pomoći da brak bude srećniji.

Svedoci smo da se danas brakovi lako sklapaju, a još lakše i brže završavaju. S druge strane, naše bake i deke, majke i očevi, u brakovima su bili po više decenija, nekad po 60-70 godina. Šta se promenilo i da li su ljudi ranije znali nešto što mi ne znamo, za televiziju K1 je objasnila doktor psiholoških nauka i psihoterapeut prof. dr Gordana Nikić.

"Pre svega, imali su manja očekivanja i jasnije uloge, to mnogo olakšava početak i zajednički život. Dakle, manja očekivanja, jednu od bitnih stvari koje valja pomenuti. Realnost naših baka je da nisu imale velika očekivanja jer su one bile vezane i za članove svoje porodice i za porodicu u koju su dolazile i za decu. Sada se od jednog partnera očekuje previše, da bude i najbolji prijatelj i staratelj i srodna duša i neko u koga imamo najviše poverenja i strastveni ljubavnik. Mnogo tereta za jednu osobu, nekada je to podmirivalo čitavo selo. I u tom smislu te veze iz prošlosti su bile stabilnije, uloge su se znale. Danas mladi kada ulaze u zajednicu moraju da vode računa i o svojoj egzistenciji, stambenom pitanju, sutra o podizanju dece, ali promene partnera nisu isključene... S jedne strane, ova promena više odgovara ljudskoj prirodi, da se zajednice prekidaju, započinju nove, koliko god nam se to ne sviđalo, to je bliže ljudskoj prirodi".

Dr Nikić dosta radi sa parovi, a poučena dugogodišnjim radom sa njima, dala je nekoliko saveta na šta parovi treba da obrate pažnju pre nego što stupe u brak.

"Da se ne radi ono što se kod nas uvek radi, a to je da se brzinom svetlosti prave velike svadbe i ulazi u brak. Dakle, ono što znamo da prvih godinu, godinu i po dana, dok smo zaneseni, dok je strastvena privlačnost na prvom mestu, valja sačekati da ta veza uđe u jednu stabilniju fazu, ona je hormonski stabilnija, nije manje zanimljiva, nosi veći stepen intimnosti, bliskosti, seksualnog slaganja, mnogo toga novog. Početak te nove faze je divno vreme za ozvaničenje veze, dobro je da se malo i živi zajedno, mala priprema da vidimo pored ovog romantičnog koncepta šta nas očekuje".