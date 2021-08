KAD JE FRKA - SKLONIŠ SE, POGLEDAŠ TV, POJEDEŠ SENDVIČ: Ron Džeremi otkrio kako da budete ZVER u seksu

Ron Džeremi, najpoznatiji glumac filmova za odrasle, podelio je veoma koristan savet za seks, posebno za one koji nisu u "cvetu mladosti"...

Izvor: YouTube/Printscreen/The Fallen State/Canal 13

Jedan od najpoznatijih glumaca filmova za odrasle, Amerikanac Ronald Džeremi Hajat, poznatiji pod imenom Ron Džeremi, čuven je i po nekoliko neobičnih "osobina": snimio je preko 2.000 filmova, jedan je od retkih koji mogu da izvedu "autofelacio", nazivaju ga i "ocem analane industrije", a dužina njegovog penisa iznosi 23 cm.

Ako postoji osoba koju bi trebalo pitati za savet o seksu, to bi verovatno bio on.

U jednom od intervjua koji je dao za američke medije, Džeremi je objasnio da je za dobar seks veoma bitno da muškarac bude stalno uzbuđen, što posebno postaje važno kako godine prolaze.

A kako to njemu polazi za rukom, evo šta kaže:

"Jedan od trikova je da ne dozvoliš da dođe do vrhunca. To zaista, stvarno pomaže. Kada ste u tridesetim i ranim četrdesetim, i dalje možete da bude strastveni i divlji. Imate seks, doživite orgazam, pa opet imate seks kasnije. Kada dođete u kasne četrdesete i kasnije, zaista vidite razliku. Ako doživite orgazam, nećete biri u stanju da 'reagujete' narednih nekoliko dana. Dakle, jedan od trikova da ostanete 'napaljeni' je jednostavno - nemojte da doživite vrhunac. Imajte seks, budute super ljubavnik, dobro je 'obradite' i to je to. Kad žena doživi vrhunac, samo se sklonite. Ako vam se desi da vam zbog toga testisi poplave, sledeći put ćete biti zver u seksu", kaže ova porno zvezda.

Istina za ovakvu uzdržanost je potrebna ogromna količina samokontrole, a Džeremi i za to daje nekoliko predloga.

"Ne zaboravi da uvek možeš samo da se povučeš. Znaš, pogledaš TV na nekoliko sekundi, pojedeš sendvič..."