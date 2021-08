DOBILA BUKET, A NE ZNA DA LI OD MUŽA ILI LJUBAVNIKA - EVO ŠTA JE URADILA: Istinite priče iz cvećara, svi umiru od smeha

Istinite priče iz različitih cvećara nasmejale su sve do suzana društvenim mrežama. Kako se ispostavilo, ogroman broj njih šalje cveće ženi i ljubavnici, a u "nebranom grožđu" našla se i jedna žena koja nije znala od koga je dobila buket.

Cveće šaljemo iz različitih razloga, za rođendane, kao znak saučešća, kad neko tuguje, kada je dobio novi posao ili postao roditelj... lista je ogromna. Uz buket obično ide i prigodna poruka, a neke od najbizarnijih i najuvrnutijih otkrili su korisnici društvenigh mreža.

Komičarka po imenu Tanja Henesi postavila je samo jedno pitanje svojim prijateljima i pratiocima na Fejsbuku, ne očekujući reakciju koja je usledila.

"Ljubitelji cveća, šta je najluđe što ste napisali na kartici?"

Njeno pitanje dobilo je preko 4.000 odgovora, što od zaposlenih u cvećari, što od onih koji su dobili buket, a evo najzanimljivijih situacija sa kojima su se susreli...

"Morao sam u isto vreme da šaljem kartice sa natpisom 'volim te' i ženi i ljubavnici!"

"Moj muž mi je jednom poslao cveće i na čestitki je pisalo: 'Volim te. To je sve'. Rekao je cvećarki da napiše 'volim te', a kada ga je upitala 'Još nešto?', on je odgovorio 'To je sve'. Pa je tako i napisala."

"Jednom smo imali mlađeg pripravnika koji je mislio da LOL znači samo "puno ljubavi" (Lot's Of Love), umesto 'smejem se naglas' (Laughing Out Loud). Hvala Bogu da smo proverili sve poruke! 'Draga Mari, žao nam je zbog tvog gubitka i smrti muža Berija, smejemo se naglas. Prijatelji sa posla. "

"'Dragi oče mog nerođenog deteta, zadržaću bebu i ne želim da ovo više krijem.' Ova kartica je išla uz jednu crvenu ružu - i žena bebinog oca je otvorila vrata!"

"Imala sam jednu situaciju kada me je pozvala žena koja me je molila da joj kažem od koga je cveće - jer ako ga ponese kući, a nije od njenog muža, saznao bi da ima aferu. Ali, ako je od njega i ne zahvali mu se, shvatio bi da ima ljubavnika!"

"'Priđi ponovo mom mužu i poslaću ti pogrebno cveće' - to je su tražili da napišemo na kartici"

"Jednom sam pomešao kartice za cveće osobi čija je majka umrla i drugoj za jubilej braka. Tako su ožalošćeni dobili 'čestitke', a bračni par je dobio 'najdublje saučešće'. Dugo nam to nisu oprostili."

"Primila sam cveće namenjeno momoj majci i to na dan njene sahrane. Na kartici je pisalo 'Ozdravi brzo!'."