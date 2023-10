U POSLEDNJE 3 GODINE ŽENE IZGUBILE INTERESOVANJE ZA OVE MUŠKARCE! Sad traže nešto sasvim drugo - stigao NOVI TREND!

Od 2020. žene su izgubile interesovanje za određeni tip muškarca, prema biološkoj antropološkinji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pozivajući se na studiju, biološka antropološkinja Helen Fišer kaže da se "ono što tražimo od partnera" promenilo u poslednje tri godine. Ljubav na prvi pogled i početna privlačnost danas nisu tako česta pojava - stigao je novi trend. Ona ističe da su žene od 2020. godine izgubile interesovanje za određeni tip muškarca, a na to je uticala pandemija korona virusa. "Ne možete nekoga da zatvorite na dve godine i očekujete da nakon toga budu isti", rekla je Helen.

Emocionalna zrelost probila se na vrh spiska stvari koje se traže kod partnera tokom poslednjih nekoliko godina, istakla je Helen, pozivajući se na godišnju studiju "Singles In America". Prema njenim rečima, svake godine pitaju učesnike istraživanja kakav partner im treba, a najčešći odgovori bili su - 'Neko ko me poštuje', 'Neko kome mogu da verujem i kome mogu da se poverim', 'Neko ko me nasmejava', 'Neko tko je privlačan', 'Neko ko ima dovoljno vremena za mene'...

"Ovaj spisak sada navodi - 'Neko ko je emocionalno zreo'", rekla je Fišer. Žene već dugo privlače "loši momci", a biološka antropološkinja je istakla da "loš momak" i "hazimatični potencijalni partner" na mnogo načina mogu da označavaju istu osobu. "'Loš momci' su harizmatični. Verovatno imaju visok dopamin i visok testosteron. Žene vole muškarce sa visokim testosteronom", rekla je Helen i objasnila:

"Milionima godina veća je verovatnoća da će muškarac sa visokim testosteronom udariti tog bivola kamenom i doneti kući lepu veliku gozbu. Uz tu hrabrost, on bi mogao da bude tip koji će imati otmeni posao, zarađivati više novca i možda imati više resursa. Postoji neki razlog zašto žene privlači 'loš momak'", rekla je Fišer i dodala kako misli da je to ipak postalo manje bitno - nakon pandemije.

Sada postoje podaci o tome i razlozi da i samci traže emocionalnu zrelost u partneru. Prema spomenutom istraživanju "Singles In America", 2022. godine 87 odsto samaca reklo je da je važno da oba partnera daju prioritet mentalnom zdravlju, a dve trećine samaca bilo je otvoreno za terapiju. "Sada više nego ikad, samci ulažu u dejtove, gledajući dalje od puke fizičke privlačnosti. Koriste dejtove kao način da nauče o sebi, ko su, što im je potrebno. Samci izlaze sa namerom i traže nekoga sa pažnjom", stoji u studiji.

Studija takođe navodi da se 49 odsto samaca zaljubilo u nekoga ko im se u početku nije ni sviđao, što je porast u odnosu na 38 odsto u prošloj deceniji. Vreme će pokazati hoće li se ovaj trend zadržati, hoće li samci nastaviti da traže emocionalnu zrelos. Anketa kaže da dve trećine samaca želi da poboljša svoje mentalno zdravlje, a 81 odsto se bavi brigom o sebi. "'Loši momci' koji evoluiraju u emocionalno inteligentne muškarce zvuči mi kao harizmatični, samopouzdani pogodak. A samopouzdanje je glavna stvar koju neko želi kod partnera", rekla je Helen Fišer.

