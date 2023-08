BOSANKA SE UDALA ZA TURČINA I POSLE 7 GODINA SVE OTKRILA! Šta ju je snašlo sa SVEKROM I SVEKRVOM: "Muž će doneti odluku"

Naida Bojnakova, influenserka iz Bosne, otkrila je kako joj je suprug iz Turske promenio život.

Izvor: Instagram/printscreen/bojnakova

Kada je otvorila Jutjub kanal, stekla je veliku popularnost. Naida Bojnakova je iz Bosne, tačnije iz Sarajeva, gde je završila školovanje i bila zaposlena u banci. Kada je upoznala Barana, momka iz Turske, nije ni slutila koliko će joj se život promeniti. Upoznali su se sasvim slučajno, a da stvar bude zanimljivija, Baranovi prijatelji su Naidini poznanici.

Prvi kontakt dogodio se putem Instagrama, kako to obično biva u današnje vreme. Nakon mesec dana dopisivanja, Baran je odlučio da dođe u Sarajevo. Veza je na samom početku funkcionisala na daljinu, a kako je odnos postajao sve teži za opstanak, Naida je odlučila da se preseli u Tursku. Brzo je usledilo venčanje u Istanbulu, a svadba je napravljena u Sarajevu. Naida je na Jutjubu uglavnom objavljivala snimke u kojima otkriva kako izgleda život u Turskoj iz ugla žene sa Balkana. Njih dvoje već godinama žive u Alanji.

"Između života u Bosni i Turskoj, biram Tursku. Tamo imam veću slobodu, kao i više mogućnosti za sve. Nekako, kao da mom senzibilitetu više odgovara Turska, jer je veća i ima više zanimljivih stvari", objasnila je Nadia u jednom od svojih snimaka. Kako je otkrila, sa svekrom i svekrvom nikada nije imala problema. Dobro je prihvaćena, od samog početka.

"Mene su oni odmah prihvatili dobro, barem je meni to tako izgledalo. Baran je inače osoba koja je živela u različitim mestima u Evropi i Južnoj Americi, tako da je uglavnom bio odvojen od svoje porodice. On je momak koji je uvek sam donosio odluke za sebe. Tako da, verujem, da me možda čak i nisu zavoleli na prvu, ne bi se toliko mešali u to, zato što je Baran taj koji donosi odluke. Međutim, sada kad smo postali bliski, zaista nemam problema sa njima. Imamo jako lep odnos, znam da su tu uvek za mene i da me poštuju i vole. Uvek mogu da mi se obrate za sve, tako da nikad nisam ništa loše od njih doživela", ispičala je Naida i dodala da su žene sa Balkana daleko bolje od njihovih.

"Moram da vam kažem, žene sa Balkana su kraljice! To su inteligentne žene, lepe i uglavnom vredne. Tek kad odete u neku drugu zemlju da živite, videćete koja je vrednost naših žena. Moj muž takođe to često kaže. O Turkinjama imam lepo mišljenje, ali što se njih tiče, nisu toliko vredne, nisu otvorene kao mi. Kada sam sa njima, nikad ne znam šta tačno misle o meni, dok smo mi otresite i otvorene", rekla je ona i dodala:

"S obzirom da je Turska spoj siromaštva i bogatstva, mislim da je materijalni status u Turskoj mnogo prenaglašen. Dakle, ovde je prenaglašen i luksuz, a i siromaštvo. Ovde je luksuz mnogo cenjen i zastupljen. Kako ćete vi živeti u Turskoj, zavisi prvenstveno od novca", rekla je Naida. Pogledajte snimak u kom detaljno otkriva šta misli o životu u Turskoj:

Bosanka o životu u Turskoj Izvor: YouTube/Naida Bojnakova

BONUS VIDEO: